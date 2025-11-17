El Oviedo deja al Rayo Vallecano sin entradas para el partido del Tartiere: este es el motivo de la decisión

El Real Oviedo no mandará paquete de entradas al Rayo Vallecano, rival de este domingo en el Carlos Tartiere, según ha anunciado el club azul en un comunicado, debido a que el club madrileño no le asegura que en el choque de la segunda vuelta a disputar en Vallecas vaya a enviar localidades a seguidores azules por las obras en su estadio. El club ha tomado la decisión de cancelar los planes habituales y, en su lugar, habilitará la zona visitante a usuarios del carnet oviedista, que pueden acudir al partido de este domingo (14.00 horas) pagando 30 euros por localidad.

“El Real Oviedo recuerda que siempre ha defendido y promovido la presencia de seguidores visitantes en su estadio, consciente del valor del fútbol vivido en la grada y del respeto entre aficiones. No obstante, en esta ocasión resulta necesario priorizar que la afición azul disponga de las mismas facilidades que el resto de clubes ofrece a sus seguidores en sus desplazamientos”, dice el club azul en su comunicado como justificación a su postura.

Así ha sido el comunicado del Real Oviedo

“El Real Oviedo informa de que, para el encuentro de este domingo a las 14:00 horas en el Carlos Tartiere frente al Rayo Vallecano, no se pondrán a la venta entradas destinadas a la afición visitante. Esta decisión llega después de que el club madrileño no haya podido asegurar que, debido a unas obras pendientes en su estadio, pueda garantizar localidades para los seguidores oviedistas en el partido de la segunda vuelta.

Ante esta situación, y manteniendo el compromiso de que la hinchada azul disfrute de las mismas oportunidades cuando el equipo juega lejos de casa, el Club ha optado por reubicar la zona habitualmente reservada a la afición rival. Esa grada se abrirá para usuarios con carnet oviedista, que podrán adquirir entradas a un precio reducido de 30 €, hasta agotar el aforo de 675 butacas.

Durante las próximas horas, los usuarios con carnet oviedista recibirán en su correo electrónico un código con el que podrán acceder a estas localidades con precio exclusivo para el encuentro del domingo en el Tartiere, siguiendo la línea iniciada con los precios especiales de los partidos contra CA Osasuna y RCD Espanyol.

El Real Oviedo recuerda que siempre ha defendido y promovido la presencia de seguidores visitantes en su estadio, consciente del valor del fútbol vivido en la grada y del respeto entre aficiones. No obstante, en esta ocasión resulta necesario priorizar que la afición azul disponga de las mismas facilidades que el resto de clubes ofrece a sus seguidores en sus desplazamientos.

El Club agradece de antemano la comprensión y el apoyo constante de su gente, que una vez más volverá a llenar de energía el Carlos Tartiere”.