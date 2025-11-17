Las peñas del Oviedo, en contra de la decisión del club de no enviar entradas al Rayo: “Exigimos que se rectifique de inmediato”
El club carbayón argumenta que la entidad madrileña no asegura repartir localidades a los azules en la segunda vuelta
Polémica a la vista entre las peñas azules y el Real Oviedo. Después de que el club explicara esta mañana en un comunicado que no enviaría entradas de visitante al Rayo Vallecano para el choque de este domingo porque el club madrileño no les asegura que los oviedistas tendrán localidades en el choque de la segunda vuelta, las peñas se han posicionado en contra de la postura de la entidad. La Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO) ha publicado en su perfil de X (antes Twitter) su “rotundo rechazo a la decisión adoptada por nuestro club”.
La APARO no comparte la decisión tomada por el Oviedo y explica que “exigimos que se rectifique de inmediato y se habilite la entrega de entradas para la afición del Rayo Vallecano, que no es responsable de las decisiones de sus gestores”. Añaden las peñas que “no aceptamos que, una vez más, en los conflictos entre clubes y sus dirigentes, quienes acaben pagando las consecuencias seamos los aficionados”.
Los planes del Oviedo son los de habilitar la zona visitante a usuarios del carnet oviedista, que pueden acudir al partido de este domingo (14.00 horas) pagando 30 euros por localidad. “El Real Oviedo recuerda que siempre ha defendido y promovido la presencia de seguidores visitantes en su estadio, consciente del valor del fútbol vivido en la grada y del respeto entre aficiones. No obstante, en esta ocasión resulta necesario priorizar que la afición azul disponga de las mismas facilidades que el resto de clubes ofrece a sus seguidores en sus desplazamientos”, dijo el club azul en su comunicado como justificación a su postura.
Las peñas del Rayo, críticas
Tras expresar el Oviedo su postura, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha anunciado que debe cancelar el viaje organizado a Asturias y expresado su malestar. “Queremos señalar al principal culpable de la situación, que no es otro que nuestro peculiar presidente, Raúl Santiago Martín Presa; y decimos principal culpable porque no es el único, ya que La Liga, de nuestro querido Javier Tebas, permite que estas cosas puedan suceder convirtiéndose en el cómplice necesario para que cientos de rayistas no puedan acudir a animar a su equipo”, explican los peñistas en un comunicado.
Además, sobre la postura del Real Oviedo, las peñas del Rayo expresan que “podemos entender, aunque no compartamos, la decisión del Real Oviedo de no vendernos entradas para este partido ya que a ellos no les aseguran que vayan a tener entradas en su desplazamiento a Vallecas, pero creemos que entidades con la historia y señorío que el Real Oviedo atesora no deben caer en la misma bajeza moral que aplica Martín Presa con todo lo que gestiona”.
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- ¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y 'se encuentra bien' (pero se niega a volver a casa)
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino