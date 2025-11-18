Acuerdo de la Fundación con la Primera División de El Salvador
n. A.
Oviedo
La Fundación Real Oviedo ha firmado un acuerdo de colaboración de dos años con la Primera División de El Salvador en busca de transformar la formación del fútbol salvadoreño. César Martín, director de la Fundación, le entregó una camiseta a Yamil Bukele, hermano del presidente salvadoreño, y candidato a la Federación Salvadoreña.
