Entrenamiento de regresos en El Requexón: hasta Lemos se suma al grupo
Los azules empiezan a preparar el duelo del domingo ante el Rayo
Regresó el Real Oviedo al trabajo en El Requexón después de los tres días de descanso otorgados por Carrión a los suyos. Como objetivo primordial, preparar en condiciones el choque ante el Rayo del domingo. El regreso vino acompañado de buenas noticias, con novedades desde el parte de lesionados. Santi Cazorla sigue trabajando con el grupo, como ya hiciera en la última sesión de la semana pasada, y además también se unieron a sus compañeros Josip Brekalo y Ovie Ejaria, que parecen haber dejado atrás sus lesiones.
La gran novedad, sin embargo, fue la presencia de Álvaro Lemos con el grupo, que recibió las felicitaciones de sus compañeros. El lateral se rompió la rodilla el pasado mes de marzo y no ha sido hasta hoy cuando se ha incorporado a los entrenamientos con el grupo. No obstante, irá con cuidado el zaguero, que no tiene la ficha tramitada en la competición. Eñl gallego participó en los primeros ejercicios aunque no en el poartidillo final.
Las ausencias son las de los internacionales, a los que se les espera a partir de mañana: Ilic, Sibo, Rahim, Carmo y Fede Viñas.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas