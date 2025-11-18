Entrenamiento de regresos en El Requexón: hasta Lemos se suma al grupo

Regresó el Real Oviedo al trabajo en El Requexón después de los tres días de descanso otorgados por Carrión a los suyos. Como objetivo primordial, preparar en condiciones el choque ante el Rayo del domingo. El regreso vino acompañado de buenas noticias, con novedades desde el parte de lesionados. Santi Cazorla sigue trabajando con el grupo, como ya hiciera en la última sesión de la semana pasada, y además también se unieron a sus compañeros Josip Brekalo y Ovie Ejaria, que parecen haber dejado atrás sus lesiones.

La gran novedad, sin embargo, fue la presencia de Álvaro Lemos con el grupo, que recibió las felicitaciones de sus compañeros. El lateral se rompió la rodilla el pasado mes de marzo y no ha sido hasta hoy cuando se ha incorporado a los entrenamientos con el grupo. No obstante, irá con cuidado el zaguero, que no tiene la ficha tramitada en la competición. Eñl gallego participó en los primeros ejercicios aunque no en el poartidillo final.

Las ausencias son las de los internacionales, a los que se les espera a partir de mañana: Ilic, Sibo, Rahim, Carmo y Fede Viñas.