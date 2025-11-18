Polémica por las entradas del Oviedo -Rayo: así son las posturas opuestas de club y peñistas

Polémica a la vista entre las peñas azules y el Real Oviedo. Después de que el club explicara en un comunicado emitido en la mañana de ayer que no enviaría entradas de visitante al Rayo Vallecano para el choque de este domingo porque el club madrileño no les asegura que los oviedistas tendrán localidades en el choque de la segunda vuelta, las peñas se han posicionado en contra de la postura de la entidad. La Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (Aparo) publicó en su perfil de X (antes Twitter) su "rotundo rechazo a la decisión adoptada por nuestro club".

La Aparo no comparte la decisión tomada por el Oviedo y explica que "exigimos que se rectifique de inmediato y se habilite la entrega de entradas para la afición del Rayo Vallecano, que no es responsable de las decisiones de sus gestores". Añaden las peñas que "no aceptamos que, una vez más, en los conflictos entre clubes y sus dirigentes, quienes acaben pagando las consecuencias seamos los aficionados".

La postura del Oviedo se tomó después de que el Rayo no garantizase el envío futuro de entradas para oviedistas al choque de Vallecas, amparándose en las obras que se están realizando en el estadio vallecano. Por eso, el club decidió habilitar la zona visitante a usuarios del carnet oviedista, que pueden acudir al partido del domingo (14.00 horas) pagando 30 euros por localidad. "El Real Oviedo recuerda que siempre ha defendido y promovido la presencia de seguidores visitantes en su estadio, consciente del valor del fútbol vivido en la grada y del respeto entre aficiones. No obstante, en esta ocasión resulta necesario priorizar que la afición azul disponga de las mismas facilidades que el resto de clubes ofrece a sus seguidores en sus desplazamientos", dijo el club azul como justificación a su postura.

Tras expresar el Oviedo su punto de vista, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano lamentó que debe cancelar el viaje organizado a Asturias y expresó su malestar. "Queremos señalar al principal culpable de la situación, que no es otro que nuestro peculiar presidente, Raúl Santiago Martín Presa; y decimos principal culpable porque no es el único, ya que LaLiga de nuestro querido Javier Tebas, permite que estas cosas puedan suceder convirtiéndose en el cómplice necesario para que cientos de rayistas no puedan acudir a animar a su equipo", explican. Además, sobre la postura del Oviedo, las peñas expresan que "podemos entender, aunque no compartamos, la decisión del Real Oviedo de no vendernos entradas para este partido, pero creemos que entidades con la historia y señorío que el Real Oviedo atesora no deben caer en la misma bajeza moral que aplica Martín Presa con todo lo que gestiona".