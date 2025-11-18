La polémica oviedista con Macarena Olona que incendia las redes: "Siempre he sido más de la cuenca minera asturiana"

La Fundación Real Oviedo ha firmado un acuerdo de colaboración de dos años con la Primera División de El Salvador en busca de transformar la formación del fútbol salvadoreño. César Martín, director de la Fundación, le entregó una camiseta a Yamil Bukele, hermano del presidente salvadoreño y candidato a la Federación Salvadoreña.

El gesto ha generado polémica en las redes sociales tras un mensaje de Macarena Olona, la que fue diputada en el Congreso de los Diputados por VOX, además de portavoz y secretaria general de la formación. “Gracias por elegir El Salvador para transmitir los valores que el Real Oviedo y la Fundación Real Oviedo tienen y compartir vuestra experiencia en el fútbol profesional con el Pulgarcito de América. Gracias por el regalo”, escribió junto a dos fotos: una de César Martín, director de la Fundación del Oviedo, entregando la camiseta del club azul a Yamil Bukele, y otra de ella misma con la zamarra del Oviedo.

La polémica se generó al momento, con varios aficionados echando en cara a Olona el uso político del acto del Real Oviedo, y con insultos hacia su persona, a los que ella respondió. En uno de sus mensajes, incluso publicó una foto de ella de pequeña en la que afirmaba: “Siempre he sido más de la cuenca minera asturiana, ¡puxa Asturies!”.

La expolítica (dejó de ejercer en 2022) trató de zanjar el asunto con un último mensaje en el que se mostraba satisfecha por todo el ruido generado: “Gracias a todos los que habéis contribuido a difundir la llegada de @RealOviedo @FundacionRO a El Salvador. Más de 200.000 gracias, una por cada visualización. Puxa Asturies”.