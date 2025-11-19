Aarón, elegido por tercer mes seguido el mejor jugador azul
El meta recibe hoy la distinción al jugador "Cinco Estrellas" de octubre
Si hay un futbolista que está rompiendo la dinámica de este inicio a la baja del Real Oviedo es un Aarón Escandell que vive su momento más en forma de su carrera en Primera División. El meta es la gran figura de los azules en el regreso a la máxima categoría y son los propios aficionados del club azul los le reconocen su valía. Esta mañana, al término del entrenamiento, el portero recibirá el primer "Cinco estrellas" que otorga Mahou al mejor futbolista del Oviedo durante el pasado mes de octubre. Se da la circunstancia de que es su tercer galardón consecutivo del premio concedido por los aficionados con sus votos.
