Aarón, elegido por tercer mes seguido el mejor jugador azul

El meta recibe hoy la distinción al jugador "Cinco Estrellas" de octubre

Si hay un futbolista que está rompiendo la dinámica de este inicio a la baja del Real Oviedo es un Aarón Escandell que vive su momento más en forma de su carrera en Primera División. El meta es la gran figura de los azules en el regreso a la máxima categoría y son los propios aficionados del club azul los le reconocen su valía. Esta mañana, al término del entrenamiento, el portero recibirá el primer "Cinco estrellas" que otorga Mahou al mejor futbolista del Oviedo durante el pasado mes de octubre. Se da la circunstancia de que es su tercer galardón consecutivo del premio concedido por los aficionados con sus votos.

Cimavilla tendrá nuevas luces led en su área de esparcimiento de perros

Nuevo servicio (que no requiere desplazamientos ni hospitalaciones) para enfermos de cáncer hematológicos del área sanitaria del Suroccidente

Salas refuerza su vínculo con la Universidad de Oviedo y garantiza el futuro del Aula Valdés-Salas

Nuevas aceras en el entronque de avenida del Llano con San José

El apellido que es sinónimo de gol: la curiosa reconversión del hermano de uno de los jugadores del Avilés

