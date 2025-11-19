Alemão, entre algodones: ¿Llega el brasileño al partido del Tartiere?

Uno de los reencuentros más esperados de la temporada, el del Oviedo con Alemão, no está asegurado a cuatro días del choque en el Carlos Tartiere. El delantero del Rayo atraviesa problemas físicos, se ha ausentado de algunas sesiones con el conjunto madrileño y el club le mima para ver si está en condiciones de viajar a Oviedo. Está pendiente el Rayo del estado de su nueve porque no abundan en la plantilla de Íñigo Pérez, y menos del perfil del brasileño, irrepetible aun con sus defectos. Tiene pinta de que los vallecanos esperarán hasta última hora por el brasileño, un detalle, contar con él o no, que puede alterar los planes del entrenador, pero que también afecta al planteamiento defensivo de los de Carrión. El ex del Oviedo sufrió un pinchazo en una sesión de entrenamiento la semana pasada y desde entonces no ha vuelto con el grupo. En el Rayo guardan silencio sobre su estado, pero su ausencia en los entrenamientos parece indicar que no está aún recuperado de esas molestias.

La historia de Alemão en Vallecas está, de momento, resultando satisfactoria, con continuidad en los planes del entrenador, que parece tener fe en sus condiciones, aunque con escaso acierto de cara a las metas rivales. Solo ha anotado un tanto, el conseguido ante el Alavés en el último suspiro que dio la victoria a los vallecanos.

Alemão aterrizó en el conjunto de Madrid en los últimos compases del mercado estival. Buscaba un 9 el Rayo para afrontar una temporada excitante con viaje europeo incluido, la Conference League, y se fijó en el brasileño, que acababa de recalar en Pachuca. Fue un verano movido para el ariete.

El Oviedo decidió que no siguiera en el plantel por una razón de perfiles y por su condición de extracomunitario. Cuando se decidió que Rondón reforzaría la delantera ya se había asegurado la continuidad de Viñas, dos extracomunitarios. Solo quedaba una plaza y al Oviedo le parecía arriesgado gastarla a comienzos de mercado, allá por julio. Paradójicamente, el club azul se quedó sin emplear esa tercera plaza, pero puede gastarla en el mercado de invierno.

Por eso recaló en Pachuca, pero no por mucho tiempo. El Rayo puso sobre la mesa 5,5 millones de euros y le firmó por cinco temporadas. Se quedó tan satisfecho Martín Presa, presidente de los madrileños, que cuando cerró su llegada habló así de su nuevo chico: "Si lo hace como esperamos creo que tiene posibilidades de defender la camiseta brasileña con Ancelotti en el Mundial".

De momento, el saldo de Alemão con el Rayo es de un gol y ninguna asistencia en 515 minutos disputados en Liga, tras nueve partidos, seis de ellos como titular. Ha chutado seis veces a puerta de los rivales, se ha impuesto en el 42,6% de los duelos totales y en el 32% de los aéreos.

Ahora, el brasileño quiere dejar al margen sus sentimientos y engordar sus cifras, pero está pendiente de que las molestias físicas no se interpongan en su camino. El reencuentro del Oviedo con uno de los héroes del ascenso no está asegurado.