El Mago y algo más: ¿Qué suponen las altas de Cazorla, Brekalo y Ovie en los planes de Carrión?

Había curiosidad por comprobar, también esperanza, si Santi Cazorla seguía avanzando en su recuperación y podrá estar en el choque del domingo ante el Rayo. Y verle saltar al césped número 4 supuso la mejor noticia posible. Lo que pasa es que la atención no se concentró tanto el de Llanera, al que ya se le esperaba, sino en el resto de novedades, con la de Álvaro Lemos a la cabeza. Junto al grupo, Ovie Ejaria y Brekalo, con lo que Carrión sonríe al ver que las opciones en su libreta crecen de forma exponencial.

Por partes. El regreso a los entrenamientos de Lemos es un apoyo en lo anímico por lo que supone para el vestuario, aunque sin relevancia en lo estrictamente futbolístico. El gallego cayó lesionado de gravedad en marzo pasado y fue operado a mediados de ese mes de una rotura en el ligamento de su rodilla. No ha sido hasta ahora cuando se le ha visto con el grupo tras una dura recuperación, aunque al no tener la ficha tramitada no es una opción real para Carrión al menos hasta enero que se decida qué pasa con él.

Lo que sí supone una mejora importante en el corto plazo es lo de Cazorla. Aún no ha podido disfrutar Carrión del futbolista que considera básico en sus planes, como ya sucedió en su etapa de hace dos años y ha anunciado en la sala de prensa. Para el catalán no tener al internacional a su lado hasta ahora ha sido un problema futbolístico, más aún en una posición, la media punta, en la que Carrión ha probado a Ilic, Ovie y Reina, sin que parezca que ninguno le termine de llenar. Ahora habrá que ver si el técnico se anima a darle la batuta a Cazorla desde el inicio o prefiere una reincorporación más gradual.

Los que apuntan a soluciones para la segunda mitad son Ovie y Brekalo. Ambos han contado con protagonismo en los planes de Carrión cuando han estado sanos pero los problemas físicos frenaron su aportación. Ahora parten de cero si la semana confirma que sus lesiones han quedado atrás. Ovie representa una alternativa de talento en el medio del campo y la media punta, mientras que Brekalo compite directamente por el puesto con un Chaira que parece haberse ganado la confianza del entrenador.

Enfrente el domingo, en la cita que todos señalan como punto de inflexión necesario, estará un Rayo que no parece el rival más cómodo para las dudas en el juego de los de Carrión. "Es un rival que presiona mucho y bien y está mucho tiempo cerca de la portería rival. Tenemos nuestro estilo y tenemos que intentar imponerlo, pero también hay que leer los partidos y no podemos darnos cabezazos contra la pared. Es cosa de los que estamos jugando, hay que ser capaces de leerlo. Conocer al rival sí, pero tener personalidad y jugar como nosotros queremos jugar. En San Mamés lo vimos, el Athletic defiende muy bien hacia adelante y sí podríamos haber tirado de ese juego directo y estirar más al equipo", analizó Nacho Vidal, uno de los fijos en los planes de Carrión.

A la espera de los internacionales

Los que aún no han trabajado con el grupo son los cinco futbolistas presentes en las convocatorias internacionales. Carmo, Rahim, Ilic, Sibo y Fede Viñas se ausentaron de la primera sesión de la semana y aunque alguno como Ilic podría entrenarse ya hoy mismo hay casos en los que su reincorporación no se dará hasta el jueves, con menos margen para trabajar con el grupo. Habrá que ver cómo gestiona Carrión estas cinco situaciones y si opta por dar descanso a alguno de los que han viajado en busca de frescura –algo que por ejemplo hizo Paunovic en el primer parón– o si como prefirió el catalán en la segunda ventana FIFA alinea a su once habitual a pesar de tener alguna pieza con más cansancio acumulado.