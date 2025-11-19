El optimismo se instala en el vestuario del Oviedo (a pesar de la tabla): “Hemos mejorado mucho desde que defendemos alto y hacia arriba”

El Tartiere, para disparar al Oviedo. Lleva el vestuario amarrado al discurso de que el juego mejora semana a semana varias jornadas, pero toda teoría queda en entredicho hasta que lleguen los resultados. Y aunque contra el Girona y Osasuna estuvieron cerca de llegar, la derrota con poca oposición de San Mamés supuso un paso atrás. Pero la tropa mantiene la moral y Aarón Escandell sigue pensando que el trabajo se dirige en la dirección correcta.

"Todos los equipos sufren durante los partidos. Contra el Athletic, en el primer tiempo, por ejemplo, solo sufrimos en la jugada del gol de Nico Williams. Hemos mejorado mucho desde que defendemos alto y hacia arriba, somos un equipo atrevido pero cada vez nos crean menos ocasiones. Con balón se están viendo mejoras y cada vez creamos más", explica Aarón, "el equipo está muy metido en lo que quiere hacer y queremos ganar de una vez ante el Rayo".

"No somos pesimistas, más bien al revés. Creo que hemos mejorado mucho", insiste Aarón, "Nos estamos jugando mucho y estamos convencidos de que vamos a lograr el objetivo de la permanencia. Hay que hacerse grandes en casa y salir con todo".

Ilic, de vuelta

En cuanto a lo que se cuece por El Requexón. Ayer regresó a los entrenamientos un Luka Ilic que ha vuelto a ser citado con la selección de Serbia, aunque tras la llamada de Veljko Paunovic se quedó sin minutos en los dos choques de clasificación para el Mundial jugados con la selección balcánica.

Ilic está disponible y es una de las alternativas de las que dispone Carrión para la cita ante el Rayo del domingo. Cazorla sigue trabajando con normalidad y Brekalo también estará en la lista. El que va con calma es un Ovie Ejaria, que quiere dejar atrás los problemas físicos que arrastra desde el comienzo y apura su puesta a punto.