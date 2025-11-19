Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los veteranos del Real Oviedo colaboran con Parkinson Asturias

La labor solidaria de la Asociación de Veteranos del Real Oviedo (AVRO) dio ayer otro paso al empezar a colaborar a partir de ahora con la Asociación Parkinson Asturias. El primer paso fue la entrega de varios objetos azules, entre ellos una camiseta, como se puede apreciar en la imagen.

