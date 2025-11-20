Carmo, Rahim y Viñas ya se entrenan en El Requexón y un exjugador azul podría regresar al Tartiere

El Oviedo continúa preparando el duelo ante el Rayo Vallecano tras el parón de selecciones. Carmo, Rahim y Fede Viñas ya trabajan a las órdenes de Luis Carrión tras sus respectivas convocatorias con sus selecciones. El único que todavía no ha llegado es Sibo, que todavía no ha aterrizado en la capital del Principado, aunque se espera ya pueda entrenarse mañana junto al resto de sus compañeros de cara al choque en el Tartiere ante el conjunto de Íñigo Pérez (domingo, 14 horas).

En el entrenamiento, Cazorla, que regresó esta semana tras un largo parón por lesión; y Lemos, que ha vuelto después de recuperarse de su rotura de ligamento, completaron la sesión al mismo ritmo que sus compañeros. El que sigue sin poder completar los entrenamientos es Ovie Ejaria, que todavía no está en condiciones de jugar un partido y su presencia ante el conjunto de Vallecas es muy complicada. Carmo y Viñas se ejercitaron por separado en el gimnasio, mientras que Rahim lo hizo junto a sus compañeros, que completaron un entrenamiento de balón enfocado en las finalizaciones de cara a portería. No sería de extrañar que el técnico catalán introdujese varios cambios en la alineación respecto al último duelo liguero (la derrota en Bilbao frente al Athletic por 1-0). La principal novedad para Carrión es que recupera a Cazorla, futbolista que pretende sea el núcleo de un Oviedo que está falto de sumar puntos en Primera División si no quiere seguir siendo el colista de la competición. Al conjunto azul el restan todavía dos sesiones de trabajo antes de recibir al Rayo en casa.

Alemão ya se entrena. El delantero brasileño, ex del Oviedo y actual ariete del Rayo Vallecano, que sufría algunas molestias, se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros y parece que podría viajar a Oviedo para hacer acto de presencia en el Tartiere.