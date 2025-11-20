Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Real Oviedo lamenta el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías

El conjunto carbayón ha emitido un comunicado esta mañana a través de las redes sociales

Alfredo Elías Ayub

Alfredo Elías Ayub / YouTube

O. O.

Fallece Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías (el yerno de Carlos Slim, representante del antiguo máximo accionista del Oviedo), a los 75 años. El mexicano padecía desde hace años una enfermedad crónico degenerativa que afectó su capacidad motriz.

El Oviedo ha querido tener un detalle con la familia Elías y ha emitido un comunicado esta mañana a través de las redes sociales. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías Ayub. Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en paz", reza el mensaje.

