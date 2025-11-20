Nueva newsletter de ocio
El Real Oviedo lamenta el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías
El conjunto carbayón ha emitido un comunicado esta mañana a través de las redes sociales
O. O.
Fallece Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías (el yerno de Carlos Slim, representante del antiguo máximo accionista del Oviedo), a los 75 años. El mexicano padecía desde hace años una enfermedad crónico degenerativa que afectó su capacidad motriz.
El Oviedo ha querido tener un detalle con la familia Elías y ha emitido un comunicado esta mañana a través de las redes sociales. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías Ayub. Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en paz", reza el mensaje.
