El Real Oviedo lamenta el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías

Fallece Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías (el yerno de Carlos Slim, representante del antiguo máximo accionista del Oviedo), a los 75 años. El mexicano padecía desde hace años una enfermedad crónico degenerativa que afectó su capacidad motriz.

El Oviedo ha querido tener un detalle con la familia Elías y ha emitido un comunicado esta mañana a través de las redes sociales. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías Ayub. Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en paz", reza el mensaje.