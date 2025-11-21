El duro dilema que tendrá Carrión de cara al duelo del Real Oviedo ante el Rayo Vallecano: tres jugadores, fuera de la lista
La totalidad de la plantilla se puso ayer a las órdenes del técnico catalán
J. Alonso
Un Oviedo al completo se entrena en El Requexón. La totalidad de la plantilla se puso ayer a las órdenes de Luis Carrión en el penúltimo entrenamiento antes de medirse al Rayo Vallecano en el Tartiere (mañana, 14 horas). Viñas y Carmo, que ayer se habían ejercitado por separado en el gimnasio tras sus periplos con sus respectivas selecciones, cuajaron el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros. Sibo, que aterrizaba anteayer de tarde en la capital del Principado, también pudo entrenarse sobre el césped número cuatro de El Requexón. También lo hizo Ovie Ejaria, aunque se retiró antes de tiempo para seguir recuperándose. El juvenil Pablo Agudín, también estuvo presente. Ahora, habrá que esperar a ver a qué tres jugadores deja Carrión fuera de la convocatoria. Es la primera vez que tiene este dilema. LaLiga solo permite que 23 jugadores se vistan de corto para el partido, y ahora mismo, el técnico catalán tiene a 26 en la disciplina. Uno de ellos será Ovie Ejaria, que todavía no está en condiciones de jugar, pero todavía quedan otros dos sitios. Lo más probable es que Brandon Domingues, que todavía no ha debutado en Primera, se quede sin un sitio; la otra plaza podría ser para Luengo, puesto que el resto de centrales están disponibles.
