El Málaga denuncia al Real Oviedo por supuesto "falseo de datos" y el Oviedo se defiende: "Estamos muy tranquilos"
La entidad carbayona asegura que se trata de un documento privado que no es vinculante, por lo que estiman que el proceso no tendrá mayor recorrido
Manuel García
El Málaga ha denunciado al Real Oviedo por presuntas irregularidades a la hora de aportar documentación sobre un contrato de patrocinio la pasada temporada, cuando el Oviedo todavía militaban en Segunda División. Se trata de un patrocinio procedente de la ciudad mexicana de Guanajuato, donde se sitúa la ciudad deportiva del León, club perteneciente a Pachuca. Según el club de Martiricos, el conjunto carbayón presentó datos erróneos de la entidad azul en cuanto a impacto mediático y masa social, entre otras cosas. El patrocinio era de unos 400.000 euros y entraba dentro del límite salarial. Sin embargo, desde el club azul respiran tranquilidad. La entidad carbayona asegura que se trata de un documento privado que no es vinculante y que además se presentó tras la finalización del contrato. Las presuntas irregularidades se dan una vez el contrato ha finalizado y por un proceso administrativo solicitado por el gobierno de Guanajuato. Es decir, que es una documentación para completar el expediente, pero que en ningún momento tiene responsabilidad legal alguna, por lo que estiman que el proceso no tendrá mayor recorrido.
Por ahora, el caso está siendo tratado en un Juzgado de lo Penal de la capital asturiana. José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, ya ha declarado por esta cuestión y ahora debe ser el turno de los representantes del Oviedo quienes den su versión de los hechos, aunque desde la entidad carbayona aseguran estar "muy tranquilos" con el proceso.
