El Oviedo cierra la renovación del juvenil Pablo Agudín, una de las promesas de El Requexón

El Oviedo ha logrado atar a la gran esperanza de su cantera y ya ha cerrado la renovación de Pablo Agudín, internacional español sub-19 que ya ha debutado en Primera, en una vinculación a largo plazo tras las intensas conversaciones que han mantenido las partes en los últimos meses. El avilesino firmará hasta 2029, con un contrato de dos años (el presente curso más otro), más otros dos si ambas partes quieren seguir por el mismo camino.

El nuevo contrato supone evitar un riesgo mayúsculo pues el atacante, que acaba de cumplir 18 años, estaba en el radar de muchos equipos y su contrato acababa el próximo 30 de junio. También refrenda la apuesta del futbolista por el Oviedo, el club que le ha dado la oportunidad de debutar en Primera. El juvenil seguirá con ficha del Vetusta, pero el club confía en que se pueda asentar en el priemr equipo, un caso parecido al de Álex Cardero, ahora cedido en Miranda de Ebro. Agudín, de hecho, es un fijo en los entrenamientos de Luis Carrión y estará, previsiblemente, en la convocatoria para medirse al Rayo Vallecano el domingo (14 horas).

"Es un día para el recuerdo, estoy muy contento de seguir en casa para seguir trabajando. Es un sueño poder vivir estos acontecimientos, mi debut en el Tartiere, jugar en San Mamés... Estoy muy contento. No me imaginaba que fuese a ser todo tan rápido, pero estoy feliz porque haya sido así. Seguiré trabajando para que lleguen cosas mejores. Me quedo con el debut en el Tartiere ante Osasuna porque la gente me dio un cariño impresionante. Es lo que he soñado desde niño. Cuando terminó el partido no me lo creía", dijo el juvenil tras estampar su rúbrica en el contrato.