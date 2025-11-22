Carrión, firme pese al ruido, va a por el Rayo Vallecano: "La confianza depende de mí y me siento plenamente capacitado"

Luis Carrión, técnico azul, comparece en El Requexón antes del partido ante el Rayo Vallecano.

El resumen de la semana. “Me gustaría dar el pésame a los familiares de los mineros fallecidos ayer. Es una pena muy grande y desde el club les deseamos lo mejor. En lo deportivo, es un partido muy importante, que lo jugamos en casa y con nuestra gente. Venimos de una racha de resultados no muy buenos y tenemos que hacernos fuertes en el Tartiere para conseguir los tres puntos”.

El parón. “Cuando hay parón de selecciones y vienes de perder, tratamos de levantar a la gente. Queremos que vean las cosas buenas que hacemos y mejorar las malas. A partir de ahí, incidir en lo que creemos que nos vamos a esperar del Rayo. Estamos preparando jugadas que creemos que se pueden dar”.

El objetivo. “Queremos ganar. Dentro de conseguir la victoria, elegimos algún camino que creo que puede ser mejor para el equipo. Este equipo, en un modelo de bloque bajo, era el equipo al que más le remataban y el que menos remataba. Podemos trabajar situaciones defensivas, pero entiendo que tenemos posibilidades con nuestros jugadores por dentro para atraer al rival y conseguir espacios. Pero también tenemos puntas grandes que pueden ganar duelos. Trataremos de mejorar. Entendemos esto como una posibilidad de tratar de arriesgar. Se ha demostrado que cuando somos un bloque bajo no somos un buen equipo”.

El regreso de Cazorla. “Una alegría por tenerlo en el verde. Siempre le gusta estar disponible y mejora al equipo. Veremos si

Cambio de sistema. “Si he pensado en cambiarlo o no, no lo diré aquí, por no dar información de más. Tenemos más posibilidades de hacer más cosas. Lo que intento es elegir lo mejor para ganar partidos. Dentro de que ha habido momentos malos, también loshan habido buenos. Hemos trabajado situaciones a mejorar. Queremos circular demasiado hasta encontrar algo y eso no puede ser. Si circulas demasiado lento al final encuentras pocos espacios. Es algo que hemos hecho. El día del Athletic teníamos que haber trabajado de otra manera”.

Ejaria. “Ovie terminaba hoy las cuatro semanas de plazo que nos habíamos puesto. Será el único que no estará”.

El ánimo. “Mi ánimo está perfecto. Si fuéramos primeros estaría haciendo un esfuerzo porque nadie se venga abajo. Tratamos de buscar las cosas positivas que hacemos en los partidos. Valoramos el tratar de mejorar las cosas que hacemos mal. Aunque ahora ganemos tres partidos seguiríamos haciendo cosas mal. Nuestra sensación de fortaleza no dependa solo de los resultados. Queremos ver que hacemos algunas cosas bien y que tenemos momentos buenos. Debemos elegir mejor, pero estamos plenamente capacitados para ganar partidos”.

El miedo a perder. “No deberíamos tener miedo a perder, deberíamos ser un equipo valiente que va a por la victoria. Si ganas mañana te pones con once puntos y estás ahí. Hay cinco partidos hasta las vacaciones, que son muy importantes. Tenemos convicción de que las cosas pueden ir bien mañana”.

El mercado de fichajes. “Hablamos mucho con la dirección deportiva y ellos hacen su trabajo. Irán haciendo unas cosas u otras, pero no es algo que me preocupe demasiado. Quiero conseguir la victoria”.

Alemão y el Rayo. “Me encantará verlo porque es un chaval de diez. Ojalá no haga muchas cosas bien. Es un equipo que sabe lo que hace y tratan de presionar alto por bandas y por dentro un poco saltando a la presión. Es un equipo peligroso en transiciones”.

El miedo a la derrota y la confianza del club. “La confianza que yo tengo nunca depende de nadie, solo de mí. Me siento plenamente capacitado y todo lo demás son opiniones ajenas. Tengo la confianza al cien por cien”.

El futuro. “Al Oviedo lo veo haciendo muy buenos partidos y terminando el año bien. Igual son duelos directos ahora, igual dentro de unos partidos ya no lo son. Debemos sentirnos plenamente capacitados de ganar partidos. Siento mucho respeto por el entrenador del Rayo e intentar salir poco a poco de esta situación. Tengo mucha confianza en que esto puede acabar bien”.