Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano: "Empatizo con Carrión, ahora debe añadir sus matices"
"Están en el proceso de quedarse con lo mejor de Paunovic y añadir sus matices", dijo
J. A.
"El Oviedo ha cambiado tras este cambio de entrenador. Empatizo con Carrión. Están en el proceso de quedarse con lo mejor de Paunovic y añadir sus matices", dijo ayer Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, en la previa del partido ante el Oviedo. Para este duelo, el vasco cuenta con el exdelantero azul Alemão, que ha estado unos días al margen del grupo. "Ayer volvió con el equipo y a pesar de este pequeño dolor estará disponible para mañana", señaló.
El preparador del conjunto vallecano agregó que será "un partido muy importante, sobre todo en el tema emocional". "El Oviedo tiene una afición muy fiel y que lleva la historia dentro. Vamos a un campo que la gente va a estar los 90 minutos animando a los suyos. Ofensivamente quieren tener el dominio del balón, es un equipo valiente", dijo sobre el Oviedo. Pérez cree que su Rayo deberá estar "muy ágil mentalmente para hacerles daño". "El partido es para ser inteligentes de la situación en la que el equipo rival se encuentra. Nosotros hemos tenido tiempo para preparar el partido y ganará quien acierte más", dijo.
- Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- Tres heridos y al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Ribadesella
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa