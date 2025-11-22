Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano: "Empatizo con Carrión, ahora debe añadir sus matices"

"El Oviedo ha cambiado tras este cambio de entrenador. Empatizo con Carrión. Están en el proceso de quedarse con lo mejor de Paunovic y añadir sus matices", dijo ayer Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, en la previa del partido ante el Oviedo. Para este duelo, el vasco cuenta con el exdelantero azul Alemão, que ha estado unos días al margen del grupo. "Ayer volvió con el equipo y a pesar de este pequeño dolor estará disponible para mañana", señaló.

El preparador del conjunto vallecano agregó que será "un partido muy importante, sobre todo en el tema emocional". "El Oviedo tiene una afición muy fiel y que lleva la historia dentro. Vamos a un campo que la gente va a estar los 90 minutos animando a los suyos. Ofensivamente quieren tener el dominio del balón, es un equipo valiente", dijo sobre el Oviedo. Pérez cree que su Rayo deberá estar "muy ágil mentalmente para hacerles daño". "El partido es para ser inteligentes de la situación en la que el equipo rival se encuentra. Nosotros hemos tenido tiempo para preparar el partido y ganará quien acierte más", dijo.