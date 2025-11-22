Las peñas azules colocan "ladrillos de luz" por Javi: el bonito gesto del oviedismo con su "ángel"

El oviedismo vuelve a demostrar que su fuerza va mucho más allá de lo que sucede dentro de un terreno de juego. Varias peñas azules se han unido para recaudar fondos para ayudar a conseguir un tratamiento para la enfermedad de Nedamss, trastorno neurodegenerativo que sufre un niño ovetense de ocho años, Javier Gómez, Javi.

Las peñas azules colocan "ladrillos de luz" por Javi

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de peñas como La Casuca, Peña Azul Wences, La Colonia o Peña Azul Somiedo, entre otras, se enmarca dentro del proyecto solidario "El Ángel de Javi", con el objetivo de impulsar la llegada a España de una terapia génica que podría frenar el avance de la enfermedad.

El movimiento ha logrado movilizar a peñas, jugadores, empresas, instituciones y miles de aficionados. Las acciones se canalizan a través de la campaña de los "ladrillos de luz", en la que cada donación ilumina un ladrillo simbólico que recrea el histórico tifo del ascenso a Primera. Una imagen con mucho simbolismo y que representa la fuerza unida del oviedismo, esta vez para empujar a Javi hacia su recuperación.

El Real Oviedo también se ha sumado a la causa. El club lanzó hace unas semanas una camiseta solidaria rosa con el lema "Alas para Javi", con el diez por ciento de los beneficios destinados a la asociación. La elástica fue utilizada por Javi en la previa del encuentro ante Osasuna. Aquel día, uno de los momentos más emotivos de la temporada se vivió antes de que el colegiado diese el pitido inicial: Javi entró al césped del Tartiere a hombros de Santi Cazorla y Bretones para realizar el saque de honor, muy emocionado y con la ovación de todo el municipal azul.

La implicación del movimiento peñístico ha sido clave desde el primer momento. La Peña Azul Wences fue pionera en organizar sorteos solidarios y conseguir la implicación directa de jugadores, mientras que la Peña Azul Somiedo ha acompañado de cerca a Javi y su familia, aportando cercanía y apoyo emocional. A su labor se suma el trabajo de María Joglar, presidenta de la Asociación de Peñas del Real Oviedo (Aparo), que ha coordinado las iniciativas y logrado unir a todo el oviedismo bajo un mismo objetivo: ayudar a Javi.

La causa también ha recibido el respaldo del presidente del Oviedo, Martín Peláez, quien reafirmó públicamente su compromiso durante la Gala de las Peñas de San Mateo, subrayando que "este partido lo queremos ganar todos". Un partido que no se juega en el césped, pero que con la ayuda de un oviedismo unido, seguro se puede ganar fuera de los terrenos de juego.

Además, la peña La Colonia ha organizado un torneo benéfico el próximo día 28 de diciembre de 10a 22 horas cuyos beneficios irán íntegramente destinados a la asociación. Cada equipo que desee participar deberá aportar cien euros y habrá un partido de exhibición entre las escuelas de fútbol del Oviedo y del Centro Asturiano de la capital del Principado.