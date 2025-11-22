Así fue la previa internacional en El Requexón, con decenas de mecenas azules: "En el City aprendí que todo es posible"
Una treintena de accionistas extranjeros visitan al equipo: "En el City aprendí que todo es posible"
"Estuve viviendo aquí y fue el primer partido que fui a ver, vine a ver los play-offs contra el Almería. Recuerdo la falta de Cazorla. Me marcó". Son palabras de Robert Downs, accionista inglés del Real Oviedo que ayer, invitado por el club carbayón, se unió a un grupo de unos treinta mecenas de todas partes del mundo que tuvieron la experiencia de pasar un día en El Requexón y seguir de cerca el entrenamiento del conjunto carbayón.
Su experiencia fue parecida a la de muchos hinchas extranjeros que decidieron apoyar económicamente al Oviedo. Tuvieron la oportunidad de sentirse un poco más cerca de un club que, aunque sea por una ínfima parte, les pertenece de alguna manera. "Es una experiencia excelente. Me encanta estar aquí y ver a los jugadores. Soy del Manchester City, vengo del norte de Inglaterra. Esperemos que en el futuro el nivel entre ambos clubes se iguale, porque lo que aprendí del City es que todo es posible (risas). Recuerdo al ‘little wizard’ en Arsenal (por Cazorla. Me recordaba a David Silva. Me espero un buen partido ante el Rayo y creo que vamos a ganar porque lo necesitamos", dijo.
Toni Leyva, de Estados Unidos, también es optimista. "El soccer es el último deporte de Estados Unidos, pero sigo todos los partidos del Oviedo por la televisión. Me encanta Rondón porque es mayor como yo (risas)", asegura uno de los accionistas, que estarán esta tarde en el Tartiere para vivir una experiencia única.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- Tres heridos y al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Ribadesella
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa