Así fue la previa internacional en El Requexón, con decenas de mecenas azules: "En el City aprendí que todo es posible"

"Estuve viviendo aquí y fue el primer partido que fui a ver, vine a ver los play-offs contra el Almería. Recuerdo la falta de Cazorla. Me marcó". Son palabras de Robert Downs, accionista inglés del Real Oviedo que ayer, invitado por el club carbayón, se unió a un grupo de unos treinta mecenas de todas partes del mundo que tuvieron la experiencia de pasar un día en El Requexón y seguir de cerca el entrenamiento del conjunto carbayón.

Su experiencia fue parecida a la de muchos hinchas extranjeros que decidieron apoyar económicamente al Oviedo. Tuvieron la oportunidad de sentirse un poco más cerca de un club que, aunque sea por una ínfima parte, les pertenece de alguna manera. "Es una experiencia excelente. Me encanta estar aquí y ver a los jugadores. Soy del Manchester City, vengo del norte de Inglaterra. Esperemos que en el futuro el nivel entre ambos clubes se iguale, porque lo que aprendí del City es que todo es posible (risas). Recuerdo al ‘little wizard’ en Arsenal (por Cazorla. Me recordaba a David Silva. Me espero un buen partido ante el Rayo y creo que vamos a ganar porque lo necesitamos", dijo.

Toni Leyva, de Estados Unidos, también es optimista. "El soccer es el último deporte de Estados Unidos, pero sigo todos los partidos del Oviedo por la televisión. Me encanta Rondón porque es mayor como yo (risas)", asegura uno de los accionistas, que estarán esta tarde en el Tartiere para vivir una experiencia única.