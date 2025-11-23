El femenino azul vuelve a ganar dos meses después (2-1)

El Femenino volvió a ganar ayer tras dos meses sin sumar victorias. Las futbolistas de Andrea Suárez cuajaron un buen encuentro ante el Cacereño (2-1), y con una gran actuación de la guardameta local, Laura Martínez, que detuvo un penalti que evitó las tablas en el marcador. Laurina y Marina Martín fueron las encargadas de hacer los goles.n