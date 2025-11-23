La sincera reflexión del entrenador del Rayo sobre el arbitraje en el Tartiere: “La acción de Mendy podía ser roja y el penalti parece un forcejeo”
"El Oviedo tiene energía, fuerza, potencia", dice el técnico del conjunto de Vallecas
El técnico del Rayo Vallecano valoró las tablas de su equipo tras el partido contra el Oviedo en el Tartiere.
El resumen. "Mi cabeza está lidiando para ver qué postura coge. No sé si el relato de puntuar fuera será bueno o lo veré como algo negativo. Hemos fallado un penalti y estábamos con un jugador más. Seguiremos en la misma línea de estos años".
El Oviedo. "No me ha sorprendido. Tienen energía, fuerza, potencia. No me ha sorprendido la disposición táctica, con un cuerpo técnico con una propuesta muy valiente. Éramos conscientes que la primera parte podía suceder. A pesar del buen ambiente en el Tartiere, hemos sido capaces de defendernos. Aunque juguemos Conference debememos ser humildes".
La entrada de Cazorla. "El cuerpo ténico jugamos a intentar adivinar el once para aproximar a tus jugadores a un escenario virtual. Con Cazorla vimos que había completado toda la semana. Detectábamos un ambiente de una frecuencia alta y quién mejor que Cazorla. No voy a descubrir su nivel".
La polémica. "La de Ilyas la he visto prácticamente en frente, pero no tengo ninguna opinión, él no ha protestado. La de Patte hay un forcejeo, pero luego lo dirá el juez. “La acción de Mendy en la primera parte pensé que, igual que la de Ilyas, podía ser roja. Hoy en día, somos meros espectadores y hay que esperar a que el árbitro y los que están en Madrid en la oficina decidan”,
Repetir el penalti. "La acción del penalti no la sé, ha sido muy rápida. Desde mi posición pensé que era el típico forcejeo que queda en nada. Es evidente que Jorge empuja a Fede Viñas y no hay discusión".
Alemão. "El fichaje de Alemão es muy importante en términos futbolísticos. Es una figura que no teníamos. Está a la par en nivel humano. Va a ser importante seguro. Tuvo un equeño percance en el aductor. Estoy contento de que esté con nosotros y no en el Oviedo".
