Luis Carrión, sobre no ganar en Primera: "Me quita cero el sueño, soy fuerte y creo en lo que hago"

Luis Carrión analizó el empate del Oviedo en la sala de prensa del Tartiere.

Con qué parte se queda. "Con las dos. En la priemra parte el equipo ha hecho muchas cosas bien para ponerse por delante y defendiendo bien y alto. Cuando llega la expulsión el equipo ha respondido con alma, que es algo que quería ver. Hemos sabido defender a un equipo como el Rayo. Hemos hecho un partido bueno en el primer tiempo y con alma en el segundo".

Las polémicas. "Lo de Ilyas me pilla cerca y me da la sensación de que puede ser gris. El árbitro decidió que era roja, pero eso no está en mi mano. Le daré ánimos".

Santi Cazorla. "Al final de la temporada del casi ascenso se nos lesionó y no nos pudo ayudar a conseguir el ascenso, pero lo he disfrutado muchñisimo. Hemos sido mucho más rapidos en llevar de una banda a otra el balón y fue gracias a él".

La falta de gol. "Se acerca a lo que pensaba que podría pasar hoy por cómo presionan. Sin embargo, creo que tenemos margen de mejora. Somos poco agresivos a la hora de filtrar pases hacia adelante. No, quiero meter tres goles cada partido pero generamos un volumen suficiente para llevar algún gol más. Los delanteros que tenemos son buenos y quieren marcar siempre. Quería que el equipo se sintiese agusto en la fase defensiva en campo rival. El Athletic nos sometió algo más y hoy no nos han generado mucho problema. En la fase ofensiva creo que tenemos mucho margen de mejora porque necesitamos demasiados toques para llegar a situaciones ventajosas. Tenemos mucho margen de mejora".

No ganar ningun duelo en Primera. "Me quita cero el sueño. Soy una persona fuerte que cree en lo que hace. Quiero ver que el equipo hace lo que ha hecho en la primera parte. Eso nos llevará a ganar. Lo importante es que gane el Oviedo. Pelearemos en el Wanda y seguiremos con esta línea de trabajo semanal".

Escandell. "Espectacular. En los primeros partidos era el portero que más paraba. Era algo a mejorar, aunque se agradece. Ahora nos llegan algo menos, pero cuando tiene que estar está. Ha dado esa posibilidad de ir a por él".

Lo que necesita el Oviedo. "El equipo necesita tener seguridad en base a partidos que ha hecho en el cómputo global. No estoy contento, no hemos ganado. Pero hay que tener la seguridad de ver lo que hacemos bien en casa. Hoy hicimos lo suficiente pero hemos sabido competir. Contra el Athletic era difícil, tiene 300 millones de presupuesto. En estos dos últimos en casa hemos merecido algo más".

Javi López. "Javi López se ha notado una molestia en el isquio durante un sprint y hemos decidido cambiarlo, pero Rahim ha salido muy bien".