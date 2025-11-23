El orgullo de la España vaciada

Jorge de Frutos (Navares de Enmedio, Segovia, 1997), puede presumir de ser uno de los últimos internacionales saliendo de donde ha salido. El atacante del Rayo Vallecano, que se las verá esta tarde con el Oviedo en el Tartiere, nació en un pueblo de 92 habitantes. Aprendió a jugar al fútbol con tan solo cuatro chavales. Uno era su hermano, y los otros tres, hermanos de otra familia. Suerte que en verano, los madrileños invadían Navares de Enmedio y se organizaba algún que otro torneíllo estival. Sus padres, dueños de la cafetería del pueblo, le inculcaron los valores del trabajo y del esfuerzo. Él pocas veces tuvo que hacerse cargo del negocio detrás de la barra, pero sí que ayudaba a su madre a elaborar los pinchos desde la cocina.

Empezó a jugar al fútbol de manera más seria a los catorce. Se apuntó al Sepúlveda y de allí, al Rayo Mahadaonda. Se plantó en el fútbol profesional con apenas dos entrenamientos a la semana. Tras una carrera meteórica, ascendió a Segunda y el todopoderoso Real Madrid se fijó en él, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo, aunque sí participó en algún entrenamiento. Del Castilla se fue cedido al Valladolid y después, al Levante, donde estuvo tres temporadas. La temporada pasada fichó por el Rayo, y ahora mismo, es uno de los jugadores más en forma de la categoría de oro del fútbol español, por lo que Luis de la Fuente, seleccionador nacional, no dejó pasar la oportunidad de suplir con él la baja de última hora de Lamine Yamal.

Con el conjunto del barrio de Vallecas lleva cuatro goles en once partidos, todos ellos de titular. Está jugando Conference League y aportando su buen fútbol a un Rayo Vallecano que está cuajando un inicio liguero muy bueno dentro de sus posibilidades. Marchan decimoterceros, pero están a tan solo tres puntos de volver a los puestos europeos. Iñigo Pérez está sabiendo sacar la mejor versión de un De Frutos que cuando jugaba con sus amigos en Navares de Enmedio no se esperaba terminar jugando para el combinado nacional. Si alguien duda de que cualquiera puede llegar a ser futbolista, desde cualquier recóndito punto de la península, que se lo pregunten a él. n

Importante desde joven

Nacido hace 20 años en Zaragoza, Adrián Liso es uno de los genuinos productos de la prolífica cantera maña, a pesar de que el primer equipo no termina de logrra el ansiado ascenso a la élite. Liso debutó el 17 de marzo de 2024, en la derrota del Zaragoza en casa contra el Espanyol, 0-1. Disputó los últimos 24 minutos. Con el conjunto aragonés ha sumado en las últimas dos campañas 53 partidos, siendo importante para todos los entrenadores que han pasado por su banquillo. Además, ha ayudado con seis goles. Su inicio con el Getafe no ha podido ser mejor en el aspecto anotador: marcó en el triunfo contra el Celta y firmó un doblete en la victoria en Sevilla. Ha sido tiular en las tres primeras jornadas de la competición.