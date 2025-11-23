Los planes de Carrión ante el Rayo para dar oxigeno al Oviedo y sacarlo de la cola: ¿volverá al once Cazorla?

El Oviedo afronta esta tarde en el Tartiere (14.00 horas) una prueba de enorme carga emocional. Últimos en la tabla tras encadenar varios encuentros sin sumar de tres, los de Luis Carrión se agarran a un partido que puede servir para tomar aire en un momento crítico. No es la mejor papeleta: delante estará el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, un equipo que compite en Europa esta temporada, que marcha décimo tercero y que está firmando un gran arranque de Liga. De hecho, viene de empatar sin goles frente al Real Madrid en el feudo vallecano, lo que deja claro su nivel competitivo.

La buena noticia para Carrión es que tiene prácticamente a toda la plantilla disponible. Solo se queda fuera Ovie Ejaria, todavía con molestias musculares y sin ritmo suficiente para el duelo. Aun así, el técnico se ha visto obligado a dejar fuera de la convocatoria a Brandon Domingues y a Luengo, por la limitación de inscribir únicamente a 23 jugadores. Una circunstancia que, dentro de la mala racha, habla de una plantilla sana y con alternativas para intentar dar la campanada ante un rival exigente. Carrión prepara cambios. Sabe que el Rayo plantea un escenario incómodo: presión alta, bloque altísimo –con los defensas instalados casi en el centro del campo– y un portero adelantado que actúa como jugador extra en salida. Un modelo muy similar al del Athletic, último verdugo carbayón. Para contrarrestarlo, el técnico azul recuperará un plan de transiciones por fuera, pese a que su idea habitual pasa por gobernar el juego por dentro y aprovechar la calidad interior. Esta vez podría tocar otra cosa.

Ahí entran Hassan e Ilyas, nombres clave para atacar los espacios que deje el Rayo y meter balones al área para Rondón, que apunta de nuevo a titular. El venezolano será la referencia. También está sobre la mesa que Álex Forés pueda tener protagonismo, ya sea desde el inicio o con minutos de refresco en la segunda parte.

En la mediapunta aparece la duda de la jornada. Cazorla, recuperado tras su lesión y con margen durante el parón para alcanzar ritmo, tiene opciones serias de entrar en el once. Carrión lo considera jugador nuclear para el proyecto y no oculta que quiere construir alrededor de su visión. Aun así, se mantiene abierta la posibilidad de que Ilic o Alberto Reina ocupen ese lugar si el técnico busca más energía o una variante distinta para atacar espacios.

El once, salvo sorpresa, formará con Aarón bajo palos –uno de los porteros más en forma de Europa en este arranque–; Nacho Vidal por la derecha; pareja de centrales para Costas y Carmo; y Javi López en el lateral izquierdo. En el centro del campo estarán Dendoncker y Colombatto. Por las bandas, Hassan en la derecha e Ilyas en la izquierda, con la misión de castigar al Rayo en carrera. Arriba, Rondón repetirá como punta.

La situación es delicada. El Oviedo necesita ganar ya para no seguir hundido en el fondo de la clasificación. La fortuna relativa es que sus rivales directos tampoco están sumando con regularidad, lo que evita que el equipo esté descolgado. Pero el margen se estrecha. Esta tarde, ante su gente y en un Tartiere que espera una reacción, el Oviedo tiene la oportunidad de cambiar la dinámica, llenar los pulmones y recuperar algo de estabilidad en la tabla.