Aarón Escandell, portero del Oviedo, no paró el penalti ante el Rayo Vallecano: este es el curioso y polémico motivo
"Ha sido muy rápida. Desde mi posición pensé que era el típico forcejeo que queda en nada", dijo Íñigo Pérez
O. O.
En el minuto 67 del partido que enfrentó al Real Oviedo contra el Rayo Vallecano, el canterano Agudín, que acababa de entrar al terreno de juego, roza ligeramente a De Frutos que cae dentro del área. El colegiado de la contienda, Alejandro Quintero, no duda en señalar penalti. "Ha sido muy rápida. Desde mi posición pensé que era el típico forcejeo que queda en nada", dijo Íñigo Pérez, técnico del Rayo.
Pero no es la única polémica con el lanzamiento desde los once metros. Dispara Isi, detiene Aarón, una vez más esta temporada. Sin embargo, Quintero se echa la mano al pinganillo. Algo han visto desde la sala VOR. El Tartiere alucina: mucha gente piensa que van a repetir el penalti por algún jugador que estuviese adelantado a la hora del lanzamiento. Pero no era así. Un jugador del Rayo empuja a Viñas y lo tira dentro del área en el momento en el que Isi lanza. Quintero señala falta, y la parada no cuenta en los registros personales de Aarón, algo poco visto antes, pero es el motivo por el que en las estadísticas oficiales de LaLiga, Aarón no detuvo nongún penalti ayer.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Marcos Álvarez, el trabajador que salvó la vida en el accidente de la mina de Vega de Rengos es concejal de Degaña
- Un 'chaval divertido' que regresó esta misma semana al trabajo tras una baja: así era el cangués Óscar Díaz (32 años), una de las víctimas en Vega de Rengos
- El primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' de Asturias está en un pueblo de cerca de 70 habitantes, rodeado de prados y vistas a los Picos de Europa
- Posada de Rengos llora, en una multitudinaria despedida, al minero cangués Óscar Díaz, fallecido este viernes: 'Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina