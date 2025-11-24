Aarón Escandell, portero del Oviedo, no paró el penalti ante el Rayo Vallecano: este es el curioso y polémico motivo

En el minuto 67 del partido que enfrentó al Real Oviedo contra el Rayo Vallecano, el canterano Agudín, que acababa de entrar al terreno de juego, roza ligeramente a De Frutos que cae dentro del área. El colegiado de la contienda, Alejandro Quintero, no duda en señalar penalti. "Ha sido muy rápida. Desde mi posición pensé que era el típico forcejeo que queda en nada", dijo Íñigo Pérez, técnico del Rayo.

Pero no es la única polémica con el lanzamiento desde los once metros. Dispara Isi, detiene Aarón, una vez más esta temporada. Sin embargo, Quintero se echa la mano al pinganillo. Algo han visto desde la sala VOR. El Tartiere alucina: mucha gente piensa que van a repetir el penalti por algún jugador que estuviese adelantado a la hora del lanzamiento. Pero no era así. Un jugador del Rayo empuja a Viñas y lo tira dentro del área en el momento en el que Isi lanza. Quintero señala falta, y la parada no cuenta en los registros personales de Aarón, algo poco visto antes, pero es el motivo por el que en las estadísticas oficiales de LaLiga, Aarón no detuvo nongún penalti ayer.