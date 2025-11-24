El bisturí del Real Oviedo: en medio de un mar de dudas, Cazorla y Aarón

Cazorla ya está a punto de cumplir 41 años, pero da igual. Que juegue hasta cuando él quiera. Cada vez que está en el césped, el Mago de Fonciello es el mejor de los 22 jugadores, y ayer lo volvió a demostrar tras varias semanas de baja por lesión. No se notó en absoluto. El equipo pareció otro gracias a la titularidad del "8" azul, desplazando el balón mucho más rápido y con mucho más poder de llegada que en anteriores duelos.

Alemão, a su entrada al campo. |

Cantó gol el Tartiere con su potente falta al larguero desde más de 30 metros de distancia. Una de sus genialidades. El oviedismo espera que le lleguen las fuerzas para seguir haciendo disfrutar a los que acuden al feudo azul cada quince días.

Sentido homenaje en el Tartiere a los mineros fallecidos en Cangas

Sin embargo, ayer tuvo que compartir protagonismo con Aarón, el santo particular de este Oviedo de Primera División. El guardameta volvió a atajar un penalti decisivo. Si bien es cierto que el Rayo propuso poco, la expulsión de Ilyas y la posterior pena máxima provocada por Agudín (que no tuvo su mejor día) podrían haber decantado el partido del lado de los madrileños. Pero apareció el de siempre, el que se está dando a conocer en toda Europa como uno de los arqueros más fiables de las cinco grandes ligas europeas. La estatua en honor del de Carcagente cada vez está más cerca.

Carrión alcanza a Cervera y suma catorce duelos sin ganar en Primera

Carrión sigue sin ganar un partido en Primera División. El técnico catalán encadena catorce partidos dirigidos en la máxima categoría, con seis empates y ocho derrotas en su haber. Desde que fichó por Las Palmas hace dos temporadas todavía no sabe lo que es sumar de tres. Sin embargo, con el Oviedo está teniendo mala suerte. Los empates contra Osasuna y Girona podrían haberse decantado del lado carbayón y el duelo de ayer ante el Rayo, más de lo mismo. Al propio Carrión no le quita el sueño esta estadística, tal y como él mismo comentó. Sin embargo, está a un partido de batir el récord del entrenador con más duelos sin sumar de tres en Primera. Ahora está empatado con Cervera, ex del Oviedo.

El Rayo Vallecano muestra en el Tartiere su peor versión

El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez poco o nada tuvo que ver con la imagen que lleva dando toda la temporada. Un equipo que suele presionar alto, con el portero prácticamente en el centro del campo, y que acosa a su rival en zona contraria, ayer, estuvo desaparecido. De hecho, fue todo lo contrario. El Oviedo presionó alto, encerrando al Rayo de Íñigo Pérez en su propio campo, al menos, hasta la expulsión de Ilyas en el minuto 53. Ahí el Oviedo, lógicamente, empezó a ser mucho más conservador dadas las circunstancias. El Rayo adelantó sus líneas, pero tampoco ejerció una presión asfixiante. De hecho, el Oviedo siguió llegando a campo contrario con relativa facilidad. El internacional De Frutos, que está realizando una gran temporada, estuvo desaparecido la práctica totalidad del partido. ¿Supo Carrión dar con la tecla para frenar al Rayo o es que el conjunto de Íñigo Pérez no tuvo el día? Un poco de las dos cosas.

Adrián López vuelve a pisar el césped que lo vio debutar

Adrián López vuelve a casa. El canterano del Oviedo regresó ayer al Tartiere, esta vez como parte del cuerpo técnico del Rayo Vallecano. El tevergano debutó como futbolista en el Oviedo en 2005 con tan sólo 17 años de edad. Fichó por el Deportivo de La Coruña en verano de 2006 con el que jugó en Primera División. Cinco años después firmó por el Atlético de Madrid, con quien consiguió la Europa League y la Supercopa de Europa en 2012, la Copa del Rey en 2013 y la Liga en 2014. Ahora, acompaña a Íñigo Pérez a los mandos de un Rayo Vallecano que no lo está haciendo mal en Europa.

Sentido homenaje en el Tartiere a los mineros fallecidos en Cangas

El Tartiere vivió uno de los momentos más emocionantes de la temporada durante el minuto de silencio en recuerdo de los dos mineros que perdieron la vida en el accidente de Cangas del Narcea. Todo el estadio se puso en pie justo antes de que el colegiado señalase el inicio del encuentro y mientras el Fondo Norte desplegaba un tifo en honor a Tensi, para homenajear a los dos trabajadores. Además, el minuto de silencio también se llevó a cabo en para recordar a las víctimas de la violencia machista, a Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías, del Grupo Carso, que perdió la vida esta semana; y a Marcelino Salazar, quien fue empleado del club, delegado del primer equipo, socio oro y directivo de los veteranos, que falleció la pasada madrugada.