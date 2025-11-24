Las polémicas arbitrales del Real Oviedo-Rayo Vallecano, desgranadas una a una: "La acción de Mendy en la primera parte pensé que, igual que la de Ilyas, podía ser roja"

De nuevo, otro partido polémico del Real Oviedo. Los azules empatan ante un Rayo Vallecano que está cuajando un buen inicio de Liga y que compiten en Conference League. El empate supo a poco: el conjunto carbayón pudo haberse llevado el partido, pero la pelota sigue sin entrar. Sin embargo, el colegiado del encuentro, Alejandro Quintero, del comité andaluz, fue demasiado protagonista del partido, con varias decisiones cuanto menos polémicas que decidieron el encuentro por completo.

Las imágenes del partido entre el Real Oviedo y el Rayo Vallecano en el Tartiere /

Primer golpe arbitral

La primera del partido llegó en el minuto 17. Viñas roba a Mendy y el Oviedo ataca. Chaira recorta y le pega abajo, rechaza Batalla, meta rival, y Rondón anota a placer. El venezolano estaba medio metro en posición antirreglamentaria. Una pena, poco que analizar. Sin embargo, en esa misma jugada, Mendy, en la pugna con Viñas, trata de desepejar el balón levantando la pierna e impactando sus tacos prácticamente a la altura de la rodilla del ariete charrúa. El árbitro no señala nada y deja continuar, por lo que el VAR no puede entrar a mirar el lance. El Tartiere pidió la roja dada la peligrosidad con la que Mendy entra a la disputa. El saldo: ni falta y cuatro puntos de sutura que se llevó Viñas en una acción que recuerda al penalti a favor del Girona que le pitan al Oviedo en Montilivi provocado por Dendoncker. El defensor trata de despejar un balón y golpea de manera involuntaria, pero golpea. Aquel día fue penalti y gol del Girona. En el Tartiere no fue ni siquiera falta. Sobre esta misma acción opinó el propio entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, que al contrario de lo que acostumbran los entrenadores (que defienden a su equipo por encima de todas las cosas), el técnico del conjunto madrileño reconoció que varias decisiones pudieron favorecer el partido para los suyos. “La acción de Mendy en la primera parte pensé que, igual que la de Ilyas, podía ser roja", dijo el vasco.

Las grapas en la pierna de Viñas / R. O.

La expulsión de Ilyas Chaira

La siguiente jugada polémica llegaba en el minuto 53. Chaira pierde un balón tonto y se equivoca al ir al suelo con demasiada fuerza. Alejandro Quintero no se lo piensa dos veces y le muestra al marroquí la cartulina roja. Isi rodó y el árbitro se echó la mano al bolso de manera casi automática. En la repetición se podía ver una entrada dura, quizás innecesaria por parte del extremo. Sin embargo, es la típica jugada que podría ser de amarilla perfectamente. Quintero no consideró lo mismo, y dejó al Oviedo con 10 durante casi todo el segundo tiempo, lo que lastró las opciones de los azules, que hasta entonces estaban cuajando el mejor encuentro de la temporada. "La de Ilyas la he visto prácticamente en frente, pero no tengo ninguna opinión, él no ha protestado", dijo Íñigo Pérez. Fue magnánimo con el árbitro en esta ocasión, pero no lo fue tanto con las siguientes.

El penalti de Agudín y el lío del lanzamiento

En el minuto 67, el canterano Agudín, que acababa de entrar al terreno de juego, roza ligeramente a De Frutos que cae dentro del área. Quintero tampoco duda en esta ocasión: penalti absurdo que muchas veces ni siquiera se pitan. "Ha sido muy rápida. Desde mi posición pensé que era el típico forcejeo que queda en nada", reconoce Pérez. Pero no es la única polémica con el lanzamiento desde los once metros. Dispara Isi, detiene Aarón. Sin embargo, Quintero se echa la mano al pinganillo. Algo han visto desde la sala VOR. El Tartiere alucina: mucha gente piensa que van a repetir el penalti por algún jugador que estuviese adelantado a la hora del lanzamiento. Pero no era así. Un jugador del Rayo empuja a Viñas y lo tira dentro del área en el momento en el que Isi lanza. Quintero señala falta, y la parada no cuenta en los registros personales de Aarón, algo pcoo visto antes. "Es evidente que Jorge empuja a Fede Viñas y no hay discusión", indicó Pérez.

La roja a Pathé Ciss

Pero todavía había tiempo para una más. Pathé Ciss empuja levemente a Costas dentro del área azul. Roja directa al jugador del Rayo Vallecano por una leve falta que se podía haber zanjado con una simple amarilla. "Hay un forcejeo, pero no lo sé. El juez desde Madrid decidirá si le anulan la roja", dijo el técnico del Rayo. Carrión, por su parte, también fue claro, aunque no tanto a pesar de que en la televisión mostraron imágenes en las que el técnico catalán decía "Siempre igual, siempre". "Lo de Ilyas me pilla cerca y me da la sensación de que puede ser gris. El árbitro decidió que era roja, pero eso no está en mi mano. No me meto en acciones arbitrales. La de Mendy con Viñas puede ser roja y luego la de Ilyas es amarilla-naranja. La de Ciss también es una acción rara".