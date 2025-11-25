Calleja rompe su silencio 9 meses después: "Lo de que teníamos la mejor plantilla era un mensaje interno: 'Soy el primero que creo en vosotros, pero ahora demostradlo'”

Han pasado 9 meses desde que el Oviedo despidiera a Javi Calleja. El equipo estaba sexto pero en el club se observaron síntomas de agotamiento. “Me dijeron que buscaban un “reset”, cuenta ahora a LA NUEVA ESPAÑA el técnico en su último día en Arabia, dos semanas después de haber sido despedido del Al Riyadh. Considera que es el momento de romper su silencio desde su salida y hablar de todo lo que rodeó su experiencia en Oviedo. Esto es un extracto de la entrevista íntegra que mañana se podrá leer en la edición de papel y digital de LA NUEVA ESPAÑA.

¿Le dolió el despido?

Sí, claro. Pero es común en el fútbol, eso me duele también. Los que llevamos tantos años sabemos que hay que valorar los resultados, pero también el trabajo que hay detrás. Y ese trabajo hay que juzgarlo sobre todo en los momentos malos. Entiendo una destitución cuando todo se te va de las manos, cuando el equipo deja de responder o tu idea no encaja. Pero cuando mantienes una línea sólida y el equipo responde, no lo veo tan lógico. Ahí es cuando hay que decir: confiamos.

El comentario más repetido aquellas semanas era: el Oviedo tampoco ha cambiado tanto respecto a Calleja.

Yo veía los partidos y me preguntaba, “¿qué haría yo?”. Y casi siempre era parecido a lo que elegía Paunovic, aunque con algunos matices.

Al poco de empezar dijo aquella de “tenemos la mejor plantilla”. ¿Se arrepiente?

(Risas). A veces las frases se malinterpretan. No quería ir de sobrado, pero para convencer a un grupo tienes que creértelo tú primero. Era un mensaje interno: “Somos la mejor plantilla; soy el primero que creo en vosotros, pero ahora demostradlo”. El Almería tenía un plantillón y más presupuesto, sí, pero tampoco podíamos sentirnos menos. Ni más. Para ascender hay que creérselo. Y la frase no iba desencaminada.

Dígame algo de lo que se arrepiente.

Hay cosas que haces bien y otras mal. En ese mes malo quizá tendría que haber detectado antes que algunos jugadores necesitaban descanso. Hay cosas dentro del vestuario que vas sabiendo con el tiempo y que deberías haber intuido en su momento. Quizá algún futbolista se situó en una zona de confort...