La historia (y el motivo del éxito) tras las emotivas palabras de Aarón, el para-penaltis: "Si muero, lo hago con Jesús Unanua"

Poca gente duda de que la revelación de la temporada en el Oviedo (aunque el pasado curso no lo hizo nada mal), es Aarón Escandell. El guardameta de Carcagente es un seguro en la portería azul, lo que le ha servido para ser uno de los porteros más fiables de las grandes ligas europeas. Y no es una manera de hablar, son datos. Aarón, que llegó la temporada pasada con la difícil papeleta de suplir la salida de Leo Román, cumplió con creces las expectativas de la temporada pasada, logrando el ascenso a Primera, y está siendo el mejor de los carbayones este curso.

Jesús Unanua charla con Aarón en un entrenamiento en El Requexón, con Moldovan en segundo plano. | MARIO CANTELI

Pero, ¿cuál es el secreto detrás del éxito del arquero valenciano? Pues tiene nombres y apellidos: Jesús Unanua, preparador de guardametas del Oviedo. Nadie negará que Aarón tiene un talento natural bajo palos. Sin embargo, el papel de un entrenador en el día a día es crucial para cosechar grandes actuaciones. "Gran parte del mérito es de mi entrenador de porteros, Jesús Unanua", dijo anteayer el portero del Oviedo a las cámaras de la televisión tras detener su segundo penalti de la temporada. Aarón confía en Unanua, y eso es clave. De hecho, Escandell ha atajado el 36 por ciento de las penas máximas que le han disparado. Ojo al dato: para uno de cada tres. Y esta temporada, uno de cada dos: ha parado dos de cuatro, aunque el del partido ante el Rayo no cuente en las estadísticas oficiales de LaLiga dado que el colegiado señaló falta en ataque sobre Viñas, por lo que el penalti quedó anulado.

"Siempre estudiamos a los lanzadores, los vemos y lo hablamos. Jesús me decía que Isi iba a ir ahí y yo tenía dudas, pero me dije que si muero, muero en la orilla con él. Confío al cien por cien en él y quiero darle el mérito que tiene", indicó Aarón sobre su preparador, al que ha tenido ya en dos etapas. Unanua llegó de la mano de Javi Calleja la pasada temporada al Oviedo. Aarón, que tenía de competencia a Braat, fue indiscutible desde su llegada. En marzo, el Oviedo decide prescindir de Calleja y Unanua hace las maletas. Llega Paunovic y el Oviedo pone a Mauro de Ves, con el que Escandell siguió en plena forma, pero poco tiempo después, el club decide volver a contratar a Unanua para preparar a sus arqueros.

Y el resto es historia: Aarón es el meta con mayor número de paradas de Primera División (68), y el segundo más fiable en porcentaje después de Campos, del Levante, aunque el dato no dice nada: solo ha jugado dos partidos. Aarón los ha jugado todos. Es cierto que al Oviedo le tiran mucho y, por esa parte, no son tan buenas noticias. Pero ya que tiran, qué mejor que tener al seguro de Aarón bajo los tres palos.