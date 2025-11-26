Cazorla habla de su futuro y cuenta la historia de su falta al larguero: "Ahí te das cuenta de que no te está saliendo nada"

Santi Cazorla habla en El Requexón tras el empate ante el Rayo Vallecano y en la previa contra el Atlético de Madrid.

Su partido. “Me sentí muy bien. Llevaba dos meses sin competir y he entrenado fuerte. Las sensaciones fueron mejor de lo esperado. Me gustó sentirme bien e hicimos una buena primera parte. Queremos mantener el nivel”.

Un punto que sabe a poco. “Sí, la sensación es que merecemos más, como contra Osasuna, contra el Rayo… Por circunstancias después de la roja sufrimos. El punto es bueno. Es el camino a seguir”.

El mercado de invierno. “Siempre es un mercado un poco más complicado. Encontrar jugadores que mejoren lo que hay es difícil porque la gente buena está teniendo rendimiento en sus clubes. La dirección deportiva está haciendo su trabajo para mejorar al equipo”.

Una victoria. “Es necesario. Dentro de la situación, el sumar puntos te tranquiliza, pero debemos ganar cuanto antes para demostrar que el trabajo da sus frutos. Debemos ir al Wanda sin complejos”.

La afición. “Agradecerle a la gente por cómo están. Se habla mucho del ruido y no hay ninguno, son fundamentales. Está claro que mucha gente no confía en que saquemos nada del Wanda, pero en el fútbol puede pasar lo que sea”.

Su lanzamiento de falta. "En otra dinámica esa falta puede pegar en la espalda del portero y entrar, ahí te das cuenta de que no te está saliendo nada. No tenía pensado pegar, pero algún compañero me dijo que adelante y fui. Cuando el balón salió sabía que iba bien, pero bueno, hay que seguir".

Lo que falta. “Nos falta ser contundentes dentro del área rival. El equipo ha crecido en defensa, pero nos falta algo más de efectividad en esos momentos puntuales que te cambian el partido. En ello estamos trabajando. Es una cosa conjunta de todos”.

Su retirada. “En el momento que deje de sumar lo que quiero me lo plantearé. Intentaré sumar en el día a día y en el momento que veo que no puedo dar lo que puedo dar, hablaré con el club. El fútbol cambia de un día para otro e intento disfrutar cada día. El día que no me dé el cuerpo, me echaré a un lado”.

Estado físico. “He hecho un trabajo importante. Me cuesta gestionarme a mí mismo porque me gusta mucho entrenar. Intento estar lo máximo posible con ellos. He sufrido porque la dinámica no era buena, pero me encuentro muy bien dentro del dolor que tengo en la rodilla”.

Quedarse con diez y su cambio. “Sí, me encontraba bien. Se lo dije al árbitro. Cuando nos quedamos diez sabía que me iban a cambiar (risas). Las sensaciones fueron buenas y que me pueda mantener a este nivel”.

Lo necesario para ganar. “Siendo valientes y sin complejos. Cada rival hay que afrontarlo de la mejor manera posible. Con confianza y sabiendo que si hacemos un buen partido les costará ganarnos”.

El vestuario. “El grupo humano que tenemos es bueno, pero debemos unirnos. No tenemos ninguna estrella como para tener el vestuario dividido. Tenemos que matarnos por el compañero y así conseguiremos el objetivo. Los veteranos somos conscientes. Está claro que muchos no dominan el idioma, lo que hace la adaptación más larga. Los que vengan tendrán que adaptarse rápido”.