Javi Calleja ofrece 9 meses después su versión: “Me siento parte del ascenso del Oviedo: cuando me echaron estábamos en posición de luchar por todo”

Javi Calleja (Madrid, 1978) consume sus últimas horas en Riad, capital de Arabia Saudí, entre despedidas y recogida. Ha sido destituido hace un par de semanas del Al Riyadh y tomará un avión esa misma noche hacia Madrid, pero antes atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su primera entrevista desde que el pasado marzo fue despedido como entrenador del Real Oviedo cuando el equipo estaba sexto. El técnico no rehúye ningún tema, tampoco la enfermedad detectada a su mujer a los pocos días de fichar por el club azul.

¿Cómo le ha ido por Riad?

En lo personal muy bien, una experiencia muy enriquecedora. Riad es espectacular, es una ciudad que quiere ser lo más occidental posible. El trato personal es excelente. Era mi primera experiencia fuera de España y no he podido salir más contento.

¿Y en lo deportivo?

Ha habido de todo: aspectos muy buenos y otros mejorables. En líneas generales, la experiencia ha sido gratificante. La liga es competitiva y está creciendo una barbaridad. La mayoría de equipos tienen jugadores de primer nivel; de medio campo hacia arriba hay futbolistas diferenciales, capaces de jugar en Europa.

¿Le sorprendió el despido?

No, porque sabía el motivo. Desde que salió el director deportivo, la persona que apostó por nosotros, empezó a notarse un distanciamiento con el club. El presidente comenzó a mover hilos para traer a otro entrenador, alguien más afín. Los resultados eran buenos: con el tercer presupuesto más bajo estábamos cuatro puestos por encima del descenso. No nos explicaron el despido, al menos te quedas con la sensación de satisfacción de que no te echan por tu trabajo.

Javi Calleja / LNE

¿Cómo le fue contra Cristiano Ronaldo?

Nos dieron una paliza, 5-1. Cristiano, a nivel de calidad, sigue siendo un escándalo. Hace números de otro planeta, marca mil goles. Se dosifica, sí, pero en ataque marca diferencias como pocos. Lo que ha hecho por la liga de Arabia es una locura, y no solo por el fútbol, también por el país.

Oviedo: ¿Qué es lo primero que le pasa por la cabeza?

Lo primero que me sale es una sonrisa. Allí fui muy feliz. Viví momentos inolvidables y conocí gente que siento como familia. En lo deportivo se hizo un gran trabajo: estuvimos donde teníamos que estar, peleando por el ascenso. El ascenso tiene muchísimo mérito de Paunovic, pero nosotros pusimos nuestro granito de arena. Me siento parte del ascenso del Oviedo: cuando nos destituyeron estábamos en posición de luchar por todo.

"El momento difícil fue marzo, un mes malo. Ahí hay dos formas de actuar: confiar en que es solo un bache y mantener la confianza o cambiar. El club decidió cambiar"

¿Le ha dado muchas vueltas a ese último mes con 1 punto de 12?

Le he dado vueltas a toda la temporada. Deberíamos haber sumado más puntos, tuvimos muchas circunstancias en contra. Todos los equipos pasan por baches; conozco muy bien la Segunda y se ve cada año. Hay que tener perspectiva y afrontar las cosas unidos. El momento difícil fue marzo, un mes malo. Ahí hay dos formas de actuar: confiar en que es solo un bache y mantener la confianza o cambiar. El club decidió cambiar.

¿Se esperaba la destitución?

No, para nada. Igual que te digo que la de Arabia sí la ve venir, la del Oviedo, no. A lo largo de la temporada había muy buen ambiente: con Jesús (Martínez), con la dirección deportiva, con el presidente, con el equipo… Los resultados eran lógicos y nos quedaban las dos vías para ascender: directamente o play-off. Cuatro jornadas antes del despido nos pusimos colíderes.

¿Le dolió la decisión?

Sí, claro. Pero es común en el fútbol, eso me duele también. Los que llevamos tantos años sabemos que hay que valorar los resultados, pero también el trabajo que hay detrás. Y ese trabajo hay que juzgarlo sobre todo en los momentos malos. Entiendo una destitución cuando todo se te va de las manos, cuando el equipo deja de responder o tu idea no encaja. Pero cuando mantienes una línea sólida y el equipo responde, no lo veo tan lógico. Ahí es cuando hay que decir: confiamos.

¿Cómo le comunican la decisión?

Me lo dice el presidente, es el primero en dar la cara, que no siempre pasa. También Roberto Suárez, porque Agustín (Lleida) estaba fuera. Me dicen que buscan un revulsivo. Les entraron dudas con ese marzo, querían un "reset" para los jugadores. No comparto la decisión, porque creo que esa reacción también se podía buscar desde dentro, pero es cierto que con el tiempo se ha demostrado que fue efectiva. El objetivo se cumplió con un excelente trabajo de Paunovic.

¿Con Jesús Martínez no habló tras el despido?

No me llamó, no. No recuerdo si me mandó un mensaje, pero de forma directa seguro que no.

"Estaba convencido de que conmigo el Oviedo hubiera ascendido, y con Paunovic mantuve la misma idea"

¿Qué hace tras el despido: ver los partidos del Oviedo o desconectar?

Los veía, sí. Soy un poco masoca. Me gustaba ver cómo evolucionaba el equipo. Con Paunovic veía al equipo con una idea clara, compitiendo bien, con planteamientos acertados. Los jugadores creían. Cada partido me hacía más consciente de que iban a subir. En realidad, estaba convencido de que conmigo el Oviedo hubiera ascendido, y con Paunovic mantuve la misma idea.

"Lo normal, lo que hacen muchos entrenadores, es ponerse la medalla. Pero Paunovic tuvo ese detalle sincero. A mí me llegó al corazón"

Paunovic se acordó de usted a los pocos minutos de ascender.

Es un gesto que le agradezco. Me llegaron sus palabras. Demostró ser un señor, un caballero. Ya me había llegado que internamente comentaba que había heredado un muy buen trabajo, tanto táctico como físico. Lo normal, lo que hacen muchos, es ponerse la medalla. Pero él tuvo ese detalle sincero. A mí me llegó al corazón. Le di las gracias a través de Cervero. Era lo mínimo.

El comentario más repetido aquellas semanas era: el Oviedo tampoco ha cambiado tanto respecto a Calleja.

Yo veía los partidos y me preguntaba: "¿Qué haría yo?". Y casi siempre era parecido a lo que elegía Paunovic, aunque con algunos matices.

Un cambio: hay jugadores que con Paunovic dieron un mejor nivel.

A lo largo de la temporada, el nivel de los jugadores fluctúa mucho; varios dieron su mejor nivel con el cambio, sí.

Javi Calleja, entrenador del Real Oviedo / Fernando Rodríguez

Le digo tres: Hassan, Rahim y Sibo.

A ver... Hassan con nosotros jugó mucho y a un nivel altísimo. Era importantísimo. No era residual. Rahim es muy joven: jugó mucho, luego bajó y Pomares tenía experiencia y apostamos por él. Vas tirando del momento de cada uno. ¿Quién iba a decir que Rahim, de dónde venía, sería tan importante en un equipo que asciende? Con Sibo algo parecido: venía de un equipo recién descendido y tuvo conmigo bastante importancia. Pero en algunos momentos creía que se requería otro perfil.

¿Algún cambio más que le sorprendió?

Nacho Vidal fue importantísimo al final. Mira su rendimiento, para mí uno de los protagonistas del ascenso, por sus goles pero también por su seguridad defensiva. Antes de su fichaje, en muchos momentos tiramos de Oier (Luengo) de lateral derecho, porque era lo que necesitaba el equipo. Si Nacho hubiera estado desde el principio hubiera sumado más. Hay que poner todo en contexto.

La experiencia con Cazorla.

Le entrené en Villarreal y en Oviedo, un lujo, y hay una diferencia grande: en Oviedo tiene influencia en todo. Es líder, relaciones públicas, opina sobre los fichajes, es referencia para sus compañeros... Traspasa lo futbolístico. Y luego se pone a jugar y es un espectáculo; míralo contra el Rayo. Da igual los años que tenga: que se quede los que quiera.

"Hay cosas dentro del vestuario que vas sabiendo con el tiempo y que deberías haber intuido en su momento. Quizá algún futbolista se situó en esa zona de confort"

Dígame algo de lo que se arrepiente.

Hay cosas que haces bien y otras mal. En ese mes malo quizá tendría que haber detectado antes que algunos jugadores necesitaban descanso. Hay cosas dentro del vestuario que vas sabiendo con el tiempo y que deberías haber intuido en su momento. Quizá algún futbolista se situó en esa zona de confort.

Al poco de empezar dijo aquella de "tenemos la mejor plantilla".. ¿Se arrepiente?

(Risas). A veces las frases se malinterpretan. No quería ir de sobrado, pero para convencer a un grupo tienes que creértelo tú primero. Era un mensaje interno: "Somos la mejor plantilla; soy el primero que creo en vosotros, pero ahora demostradlo". El Almería tenía un plantillón y más presupuesto, sí, pero tampoco podíamos sentirnos menos. Ni más. Para ascender hay que creérselo. Y la frase no iba desencaminada.

"A los pocos días de firmar con el Oviedo a mi mujer le detectaron un teratoma (un tipo de tumor). No vino a Oviedo de primeras, y le operaron de urgencia. Lo peor fue tener que estar separados en ese momento"

En sus primeros días en Oviedo le tocó lidiar con una situación personal complicada. Aquello no trascendió públicamente, no sé si quiere hablar de ello.

Sí, no me importa, creo que es un tema que es mejor tratar con naturalidad. A los pocos días de firmar con el Oviedo, mi mujer, Pachi , fue al médico y le detectaron un teratoma (un tipo de tumor). Estábamos súper felices por el fichaje, con una ilusión enorme y de repente, tuvo que suspender el viaje, no vino a Oviedo de primeras, y le operaron de urgencia. Lo peor fue tener que estar separados en ese momento.

¿Cómo lo vivió?

Por suerte ahora está bien, mejor de salud que nunca. Ha estado en Arabia conmigo y por eso estoy tan feliz. Pero sufrimos mucho aquellos meses. Intentaba sacar tiempo para ir a verla, pero en la distancia se hace aún más duro. Hay mucha incertidumbre, aunque vaya todo bien siempre tienes esa inquietud. Tengo que decir que el club ahí se portó de una manera espectacular con nosotros. De diez. Pachi y yo siempre hemos estado juntos desde los 17 años, en todos los destinos, en las buenas y en las malas... Por suerte, tras los primeros meses mejoró y en Navidad ya pudo venir a Oviedo. Y ella, que le encanta el norte, imagínate, fue feliz en Oviedo el tiempo que lo pudo disfrutar.

¿Su relación con el club se enturbió por la denuncia que puso para cobrar lo adeudado?

Ese es un tema que quiero aclarar: se puso el foco en algo que en cualquier trabajo es lo más normal. El fútbol es diferente porque hay pasión, emociones, pero es un trabajo y hay un contrato. Y un contrato se cumple. Esto no va de "cobras solo si ganas", porque no funciona así, los resultados dependen de mil cosas. A un director deportivo o a un jugador no se les pone esa condición. Yo tenía la conciencia tranquila: los resultados estaban saliendo. Y cuando me despiden, además de quitarme el trabajo, intentan llegar a un acuerdo que no era lo firmado. Yo solo pedía lo que me correspondía y al final llegamos a un acuerdo.

La temporada actual

El Oviedo actual. ¿ Cómo lo ve?

Tengo una visión limitada porque no he visto todos los partidos. Sí el último. Y creo que merecieron más. Fueron superiores en la primera parte, debieron ir por delante. Les deseo que salgan de ahí, porque es un club que marca.

¿La fórmula para salvarse?

He vivido situaciones similares con el Villarreal y el Alavés. Hay que dejar los reproches para el final. Ahora toca centrarse en el presente, no pensar en dónde debería estar la plantilla. Eso no aporta. Ni dejar que la clasificación te nuble porque eso es una agonía.

"El despido de Paunovic me sorprendió a mí y creo que a todo el mundo del fútbol. Cuesta entender que un entrenador que acaba de lograr un ascenso no tenga un periodo para dar continuidad a su trabajo"

¿Le sorprendió la salida de Paunovic?

Muchísimo. A mí y creo que a todo el mundo del fútbol. Cuesta entender que un entrenador que acaba de lograr un ascenso no tenga un periodo para dar continuidad a su trabajo. Y el equipo tampoco estaba tan mal. En el fútbol, en general, falta paciencia: parece que se quiere lograr el objetivo en los primeros diez partidos.

¿Conoce a Carrión?

Le conozco, aunque no tenemos una relación cercana. Es un entrenador de balón, de iniciativa, que quiere ser protagonista. En su primera etapa en el Oviedo lo hizo muy bien. Ahora no he podido verle lo suficiente para opinar. Ojalá logre la salvación porque me haría muy feliz.

¿Cuáles son sus planes para el futuro?

Ahora mismo lo más inmediato es volver a España, viajo esta misma noche (anoche) con mi mujer para ver a mis hijas y estar con la familia. Y a partir de ahí, lo que venga. La experiencia fuera fue muy positiva. Y quiero seguir entrenando muchos años, ya sea en España o en el extranjero.

¿Volverá algún día al Oviedo?

Ahora hay un entrenador que seguro que hace un gran trabajo. Pero en el futuro... Claro que me gustaría. Me encanta Oviedo. Como me dijo Femenías (exportero azul) cuando firmé: "Todo el que pasa por Oviedo se lleva algo en el corazón". Es verdad. Te marca. Esa vivencia queda para toda la vida.