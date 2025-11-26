Martín Peláez habla sobre una posible venta de Hassan y de las llegadas en el mercado de invierno: "Necesitamos dos o tres seguro"

El presidente del Oviedo, Martín Peláez, salió de la Junta de Accionistas con sensación de deber cumplido y con el discurso centrado en la necesidad de seguir mejorando en plena temporada del regreso a Primera. “Todas las reuniones, toda la asamblea... La verdad es que estoy muy contento. La verdad es que el ejercicio que presentamos, que es el 24-25, los resultados han sido extraordinarios. Nos deja la satisfacción de un buen trabajo y saber que tenemos mucho por hacer todavía, muchas áreas de oportunidad, muchas áreas de mejora y con muy buenas sensaciones siempre".

Cuestionado por el contraste entre el buen cierre del último ejercicio y la preocupación actual por la marcha del equipo, Peláez asumió el contexto pero restó dramatismo. "Sé que la afición tiene su malestar, que la afición está preocupada, pero bueno, nosotros más que preocupados estamos ocupados en el día a día, en trabajar intensamente en lo deportivo y en lo no deportivo para tener este club donde lo tenemos. Nadie nos ha regalado nada para llegar donde estamos, hemos trabajado duramente y lo tenemos que defender a muerte. Y bueno, el balance es bueno, hay que escuchar a la gente”.

El dirigente mexicano admitió que percibe un cierto pesimismo en una parte del oviedismo, pero señaló al mercado de invierno y al papel de la grada como claves para revertir la situación deportiva. "El mercado de invierno es importante, pero también es importante que la gente esté enchufada. Hablo de la gente, de la afición. Sabíamos que tras el ascenso no sería fácil. Tenemos que luchar permanentemente para que este club permanezca. Evidentemente, lo de diciembre es importante, necesitamos reforzarnos en algunas posiciones. No todos los refuerzos siempre son como uno espera y hay muchos factores. El acoplamiento depende de muchos factores y de tiempo incluso. Pero bueno, y aqui no tenemos mucho tiempo. Entonces esperemos estar muy acertados en esas pinceladas que tenemos que darle al plantel”.

Sobre el margen económico disponible para acudir al mercado, Peláez confirmó la cifra que se manejó en la Junta. “Tenemos un millón y medio y tenemos otros patrocinios pequeños, varias cosas que podemos empujar a lo mejor un poco más. Y tendremos que estudiar ventas y llegadas, hacer un balance de qué se puede hacer".

El presidente también fue preguntado por la figura de Luis Carrión, cuestionado por una parte de la afición desde el mismo día de su fichaje y con los resultados en contra en este inicio de Liga. Peláez cerró filas en torno al técnico. “Yo sé que los resultados con Luis no han sido los esperados, pero bueno, como lo dije en la junta y no lo digo como un discurso político, confío plenamente en Luis porque yo veo el trabajo y estoy convencido de que la gente cuando trabaja le salen los resultados. No hay palabra de honor en el fútbol, pero yo estoy convencido que con Luis vamos a salir de ahí”. En el capítulo de nombres propios también apareció Hassan, sobre el que se ha especulado con una posible salida en enero. “Una oferta formal no hemos tenido. Hemos tenido algunas preguntas sobre Hassan, pero no tenemos ninguna cantidad sobre la mesa".

Preguntado por el número de incorporaciones que maneja el club para este mercado, Peláez fue claro en la necesidad de reforzar el plantel. “Hay que analizar. Por lo menos dos o tres jugadores tenemos que traer sí o sí”.