El Oviedo somete las cuentas a la votación de los accionistas: las claves de la Junta
n. A.
A partir de las 17.00 horas de hoy, el Real Oviedo celebra su junta ordinaria de accionistas en el Auditorio Príncipe Felipe con el objetivo de mostrar el estado de las cuentas del club y someterlo a votación ante sus accionistas.
Además de someterse al escrutinio de los aficionados, el acto servirá para aprobar las cuentas de la pasada campaña, en la que el club azul generó unas pérdidas de 5.578.650 euros. El mayor peso dentro de los gastos del club se concentra en los más de 16 millones de euros en plantilla deportiva. Sin embargo, el concepto que descuadra los números es el relativo a las "primas colectivas", el premio por el ascenso a Primera, que se eleva a 4,5 millones. Las cuentas explican, sin embargo, que el ascenso y el aumento de ingresos en Primera, dotarán de estabilidad presupuestaria este curso, para el que se proyecto un superávit de 6,1 millones de euros.
En su orden del día, el club tiene como primer punto la "ratificación por la junta de accionistas de las designaciones de los señores consejeros efectuadas por cooptación", además de los puntos del día más habituales.
