Pachuca triunfa en la Junta General de Accionistas y asegura "escuchar" a sus mecenas para "poder mejorar"

Hoy más que nunca miramos a los ojos a nuestra gente y asumimos lo que debemos mejorar, porque un club que vuelve a Primera también debe escucharse, y eso es lo que nos sostiene y nos lleva a mejorar”. Con esa frase, resume el Oviedo la pasada y la presente temporada, desgranada en una Junta General de Accionistas celebrada en el Auditorio Príncipe Felipe y marcada por el regreso a la élite y por unos números en rojo muy condicionados por las primas del ascenso.

Pachuca respalda las cuentas y el proyecto en Primera

En el acto, Pachuca aprobó con unanimidad los presupuestos para la temporada 2025/26 y refrendó el balance de cuentas de la pasada campaña. A la reunión acudieron 110 accionistas, 107 de forma presencial, que titularon 49.089 acciones, mientras que las representadas sumaron 1.906.949 títulos. En total, estuvo presente en la Junta alrededor del 77% del capital social, sobre un máximo de 2.527.383 acciones. En representación del Grupo Carso estuvo Jorge Menéndez Vallina, expresidente del club.

Ratificación del consejo y apoyo mayoritario

Javier de la Orden, secretario del consejero, fue el encargado, como cada año, de analizar los seis puntos del orden del día. El primero fue la ratificación de las designaciones de los consejeros efectuadas por cooptación. Tras la caducidad de los mandatos de Fernando Corral y Manuel Paredes, ambos aceptaron su reelección y el punto se aprobó con amplia mayoría: solo dos accionistas, uno con dieciséis títulos y otro con dieciocho acciones, votaron en contra, además de dos abstenciones.

Radiografía del balance económico del Oviedo

A continuación, De la Orden expuso la aprobación de las cuentas anuales y los estados financieros. El balance refleja un activo no corriente de 26.607.000 euros y un activo corriente de 5.942.000, con un patrimonio neto de 5.857.000 euros. El pasivo no corriente asciende a 10.652.000 euros y el pasivo corriente a 16.040.000.

Las primas del ascenso explican las pérdidas

La cuenta de resultados del último ejercicio arroja unos ingresos de 23.098.000 euros y unas pérdidas finales de 5.579.000 euros. Los gastos de personal se incrementaron en un 47% y el resto de gastos en un 19%, en un contexto de aumento de inversiones. Sin las primas del ascenso, cifradas en más de 4,5 millones, el resultado negativo sería “considerablemente menor, concretamente 1.078.650 euros”, subrayó De la Orden, que atribuyó la reducción del patrimonio neto al incremento del coste de la plantilla ligado al objetivo de subir. “Ahora estamos en Primera División por fortuna, pero para alcanzar ese objetivo se pactó una prima con los jugadores”, recordó el secretario del consejo.

Más taquillas, más abonos y empuje comercial

La cifra de negocio aumentó en 3.000.000 de euros, con un fuerte incremento en taquillas, abonos y socios, donde el crecimiento fue del 22%. En cambio, los ingresos por retransmisiones televisivas disminuyeron. La publicidad, los patrocinios y la vertiente comercial experimentaron una subida notable. El gasto de personal no deportivo también se elevó y, en el área deportiva, se disparó por las primas del ascenso, hasta un 65% más que el año anterior. Hubo igualmente un incremento relevante en inversiones. Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado se aprobaron con mayoría de votos a favor, sin ningún voto en contra y con siete abstenciones.

Primer superávit previsto en la era Pachuca

El cuarto punto abordó el presupuesto de ingresos y gastos de la presente temporada, ya en Primera. Los ingresos totales previstos ascienden a 63.098.000 euros. El club contempla un incremento de los gastos de personal, que alcanzarán los 38.589.000 euros, y otros gastos que superarán los 18 millones, lo que se traduce en un resultado positivo previsto de 6.059.000 euros, el primero en la era Pachuca. El presupuesto salió adelante con amplia mayoría: se registraron cuatro votos en contra, correspondientes a 66 acciones, y cinco abstenciones.

Continuidad para Centium Auditores

En el quinto punto, la Junta aprobó el nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad. Se acordó la renovación, por una sola temporada, de la firma Centium Auditores. La propuesta obtuvo mayoría de apoyos, sin votos en contra y con cuatro abstenciones.

Gestión social, precios y nuevos ingresos

El sexto y último punto fue la aprobación de la gestión social, asumida directamente por Peláez. El presidente detalló que los ingresos por entradas previstos para esta campaña se sitúan en 3.100.000 euros. En abonos, la cifra pasa de 5.068.747 euros a 9.275.224, un aumento que se atribuye más a la subida de precios que a un crecimiento del número de abonados. Los patrocinios se doblan, de 5 a 11 millones, y los ingresos por tienda también se duplican hasta los 6.000.000 de euros. En paralelo, las inversiones descienden respecto al ejercicio anterior y quedan en 2.250.000 euros. La gestión social se aprobó con unanimidad de votos a favor, salvo por tres abstenciones.

El peso del Oviedo en la economía asturiana

Durante la sesión se dio a conocer asimismo el impacto económico del Oviedo en Asturias, cifrado en 257,5 millones de euros, el equivalente al 3,9% del PIB municipal, con 105,5 millones de recaudación fiscal y 2.909 empleos generados de forma directa e indirecta, según un estudio elaborado por LaLiga.

Un Oviedo de Primera mirándose a los ojos con su gente

Peláez cerró la Junta apelando de nuevo al vínculo con la grada y a la responsabilidad que supone el regreso a la máxima categoría, en línea con el mensaje del vídeo inicial: mirarse a los ojos con su gente, escuchar las demandas del entorno y asumir que la exigencia crece al ritmo de un Oviedo que vuelve a vivir en Primera.