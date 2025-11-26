Los ruegos y preguntas de la junta de accionistas del Oviedo: aplausos a Paunovic, la ciudad deportiva, quejas por los horarios e incluso un momento de tensión con el Ayuntamiento

Tras aprobar todas los puntos del día llegó uno de los momentos más esperados de la junta de accionistas del Oviedo: el turno de ruegos y preguntas, en el que se trataron todos los temas de la actualidad azul: desde el regreso de Carrión, pasando por la ciudad deportiva y los horarios impuestos por La Liga, hasta otras quejas del día a día que llegaron a provocar incluso momentos de tensión con representantes del Ayuntamiento de Oviedo.

La primera intervención de la tarde fue incluso antes de llegar al momento de preguntas. Fernando Cuevas, uno de los accionistas más activos durante toda la junta, quiso reconocer el gran trabajo de Veljko Paunovic por haber ascendido al equipo a Primera División, lo que provocó una sonora ovación de todos los presentes. Después reflexionó sobre los gastos del Oviedo en materia deportiva. “Hay un problema a la hora de elaborar los contratos porque se están pagando entrenadores durante varios años por trabajar pocos meses y eso repercute a nivel económico”, a lo que Peláez respondió que “hemos aprendido porque el contrato de Calleja era de dos años y los de Veljko y Carrión son de uno”, a la vez que reconoció que “cometemos errores, pero siempre tratando lo mejor para la plantilla”.

El regreso de Luis Carrión al banquillo azul salió pronto a la palestra. José Claudio Alonso, con 30 acciones, preguntó por los motivos que provocaron su regreso al club, sobre todo “sabiendo que iba a ser rechazado totalmente por la afición”, a lo que Martín Peláez respondió lo siguiente: “Como aficionado lo entendería perfectamente, pero nosotros tratamos de tomar las mejores decisiones posibles y si Luis está aquí es porque pensamos que es el mejor. Si fuese por tomar decisiones populares no hubiese venido, pero vimos en él muchas cualidades para tomar esta decisión”.

También se trató el tema de la ciudad deportiva del Oviedo, en el que Martín Peláez y el resto de dirigentes del club mantienen la cautela tras las experiencias pasadas. Algunos de los accionistas recriminaron al Oviedo que “se haya marchado del concejo”, mientras que otros culpaban directamente al Ayuntamiento. “Me gustaría presumir de tenerla en la ciudad y no ha sido posible por culpa del alcalde”, aunque Peláez mandó un mensaje de unión. “El hecho de que esté en Siero o en Oviedo no es tan relevante. Lo importante es que vamos a tener una ciudad deportiva que cumpla con todas nuestras expectativas y, sobre todo, porque va a ser de todos los oviedistas”, subrayó.

Uno de los momentos más tensos –y no con el club– se vivió con la intervención de Francisco Menéndez, socio 29 de la entidad, que, además de pedirle a Peláez que hubiese representación femenina en el consejo, calificó al Ayuntamiento de Oviedo como “uno de los enemigos del club”, y criticó la ausencia de acción en el asunto de los accesos. “¿Esperan a qué yo me muera subiendo las escaleras? El alcalde lo prometió y no ha salido adelante”, seguido de la confirmación del público con numerosos aplausos. Alfredo Canteli no estaba presente, pero sí Mario Arias, el primer teniente de alcalde, que tomó la palabra. “El alcalde es un oviedista. La colaboración entre el Ayuntamiento y el Oviedo es normal, leal y permanente. Sobre las escaleras me remito a la hemeroteca”, zanjó el político ante los abucheos en la sala.

Los horarios fueron otro de los asuntos más repetidos a lo largo de la junta. “No cobramos un euro más por jugar a las dos de la tarde. Somos los últimos invitados a esta fiesta llamada Primera y tenemos que pagar un precio, pero por supuesto que alzamos la voz en La Liga”, explicó Peláez. Otra de las quejas fue el horario de la junta, un miércoles en horario laboral. “Deberíais pensar que esto es un club vivo cuando hay una gran participación”, e instó a cambiarlos de cara a próximos años. “Deberían ser un viernes o un día de partido”.

También se valoró el ámbito deportivo, en el que alguno de los presentes achacó la falta de inversión y de calidad en algunos puestos de la plantilla, incluso de sus dirigentes. “No tenemos un secretario técnico del nivel de Primera. Desde Rubén Reyes no ha venido ninguno igual”, espetó uno de los presentes. Otros de los accionistas incidieron en la necesidad de un delantero goleador e, incluso, de un futbolista que sea capaz de adaptar el rol de Cazorla en su ausencia. “La mayoría de fichajes durante nuestra gestión han sido positivos. Todos los jugadores que han venido son buenos futbolistas, pero por las circunstancias pueden salir mejor o peor. Estoy muy tranquilo porque tenemos una gran secretaría técnica y ya tenemos las necesidades detectadas para el próximo mercado”.

Durante las dos horas de duración de la junta surgieron a debate otros asuntos como las quejas por los altos precios de los abonos, la limpieza de los asientos en el estadio, el reparto de entradas a domicilio o el trato a los aficionados, a los que “se cuida menos que a los VIP”, según Nacho Suárez, del grupo Symmachiarii, a lo que el presidente del Oviedo mantuvo su mismo discurso: “Estamos haciendo muchas cosas bien, pero siempre tratamos de seguir mejorando en todas las áreas y por supuesto que lo analizaremos”, concluyó.