Se confirma la lesión de Javi López, sustituido en el partido ante el Rayo Vallecano

El Oviedo confirma la lesión de Javi López, lateral izquierdo del Oviedo. Tras las pruebas realizadas en Clínica Asturias, presenta una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.

El futbolista ya ha iniciado su proceso de tratamiento y recuperación, quedando pendiente de evolución. Sin embargo, este tipo de lesiones depende mucho de su gravedad. Es difícil estimar un tiempo de recuperación. La rotura, en caso de existir, puede ser milimétrica o de mayor tamaño, en cuyo caso podría llegar a tener que pasar por quirófano. El club no indica el alcance de la lesión. En caso de ser una lesión normal, el tiempo de recuperación estaría entre las dos semanas y el mes de duración.

Esta lesión llega en un mal momento para el Oviedo, que encadena varios partidos sin sumar de tres, y en el que López estaba siendo titular. Ahora, el Oviedo se queda con un solo lateral, Rahim, para ocupar el perfil izquierdo de la defensa.