El partidazo de leyendas del Real Oviedo cita a los jugadores que escribieron la historia azul (y sí, está invitado Paunovic): esto es lo que hay que hacer para acudir al evento de manera gratuita
Las localidades para abonados podrán comenzar a retirarse, de forma gratuita para socios y menores de edad, desde este momento, a través de la web del club
El oviedismo vivirá una jornada muy especial el próximo sábado 27 de diciembre con motivo del Encuentro de Leyendas del Real Oviedo, un evento organizado por Aparo y Fondo Norte, con la colaboración del club azul, que reunirá a algunas de las figuras más emblemáticas de la historia carbayona. Más de ochenta exjugadores ya han confirmado su presencia en una cita que promete emociones y reencuentros, en plenas fiestas navideñas y con motivo de la temporada del centenario azul.
La idea surgió tras las conversaciones entre los peñistas y el club para aprovechar el parón navideño y organizar la mayor concentración de veteranos azules de la historia. Los organizadores esperan reunir entre 100 y 120 exjugadores, aunque solo podrán jugar 70 por motivos de salud o de edad. "Esto es una cosa histórica", señalaron en la sala de prensa del Tartiere los responsables del evento, que llevan trabajando en el proyecto desde mayo, rastreando contactos y localizando a exfutbolistas a través de distintas vías.
Paunovic, en la lista de invitados
Uno de los nombres que más expectación genera es el de Veljko Paunovic, exentrenador del Oviedo. Los organizadores, Symmachiarii y Aparo, están tratando por todos los medios que el técnico serbio acuda al Tartiere y, lo más probable, es que juegue el partido. Entre los confirmados se encuentran figuras inolvidables del oviedismo, incluidas tres exjugadoras del Oviedo Moderno, y nombres como Toche o Linares.
Un día completo cerca de los aficionados
La jornada comenzará a las 11 horas, con una firma de autógrafos y sesión de fotos con los protagonistas. Los aficionados podrán acercarse al Auditorio Príncipe Felipe, con acceso gratuito, hasta las 13.30 horas. Por la tarde, a las 16.30 horas, los jugadores partirán desde el Hotel Silken Monumental rumbo al Carlos Tartiere, donde se dividirán en tres equipos, con tres capitanes al frente, que disputarán un triangular desde las 18 horas. Alrededor de 70 jugadores participarán en el evento, algunos de ellos todavía en activo como profesionales.
Todos los futbolistas, disputen o no el partido, saltarán al terreno de juego para posar juntos en una foto de familia sobre el césped. Las puertas del estadio abrirán 90 minutos antes del inicio del evento, con animación previa al mismo. El Encuentro de Leyendas del Real Oviedo será una oportunidad única para celebrar los cien años de historia junto a quienes la escribieron.
Entrada gratuita para abonados y menores
Las localidades para abonados podrán comenzar a retirarse, de forma gratuita para socios y menores de edad, desde este momento, a través de la web del club. Cada abonado podrá retirar dos invitaciones de forma gratuita hasta el día 8 de diciembre. A partir de esa fecha, la venta se abrirá a público general adulto a un precio de 5 euros. En el caso de que no se complete el aforo, se activarán en los próximos días localidades gratuitas para menores de 18 años no abonados.
Los organizadores insisten en que el que retire la entrada la use, dada la expectación que está generando el evento. Además, irán desvelando poco a poco los nombres de los jugadores que vayan confirmando su asistencia.
