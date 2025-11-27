El Rotary premia al Oviedo por "trascender el fútbol": "Estamos muy contentos", afirma Martín Peláez

"Realmente es un premio para el Oviedo, no para Martín Peláez. Recibir una medalla de una institución como Rotary, con esa vocación de servicio en todo el mundo, es un honor y una responsabilidad. Estamos muy contentos". Son las palabras de Martín Peláez, presidente del Oviedo, que recibió este jueves, en nombre del club azul, el premio Paul Harris Fellow 2025 concedido por el Rotary Club de Oviedo. Entre los logros distinguidos por la entidad están sus valores de la deportividad, "orgullo, valor y garra" y, sobre todo por "su compañerismo, fuerza, y solidaridad como camino que siempre guía a alcanzar el éxito".

El acto tuvo lugar en el hotel Reconquista en el marco de una cena institucional que reunió a socios, simpatizantes, autoridades y representantes del tejido social, cultural y profesional asturiano. "Hemos decidido darle el premio por sus valores a la deportividad y en representación a todo aquello que ha hecho el club por la ciudad. Me gustaría ponderar que no solo ha conseguido un hito en lo futbolístico. El ascenso ha supuesto un gran aliciente económico que ha puesto a nuestra ciudad en el mapa. Los valores que representan de deportividad, de saber perder y saber ganar, de resiliencia... Son los mismos valores de Rotary", dijo Elisa Costales, presidenta del Rotary Club de Oviedo, a LA NUEVA ESPAÑA.

En el acto hubo bastante presencia del club azul, como Agustín Lleida, director general; César Martín, presidente de la Fundación; Manuel Paredes, vicepresidente; Fernando Corral, consejero, y Pedro Cedillo, vicepresidente del Grupo Pachuca. Además, Fernando Villabella, presidente del Alimerka Baloncesto, tampoco se quiso perder el acto.

"Los mercados de invierno son muy complicados por el hecho de que los jugadores que lo están haciendo bien con sus clubes no se venden baratos. Trataremos de hacer un mercado lo mejor posible para elevar el nivel del equipo", dijo el presidente a este periódico, y que también aprovechó para valorar la junta de accionistas. "Salimos conformes. Hay diferentes puntos de vista, pero para eso están las asambleas", dijo el mexicano antes de acceder al salón Covadonga del hotel de la Reconquista, donde se celebró la cena y la entrega del galardón con el que los rotarios han premiado al Oviedo tras conseguir el ascenso a Primera. Tras el emotivo discurso de Peláez, en el que confesó que fue rotario en México durante siete años, el decano de la facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, José Antonio Vega, instó al presidente azul a llevar a cabo una colaboración entre su universidad y la de Pachuca.