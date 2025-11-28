El Ayuntamiento compensa al Oviedo con 150.000 euros: ¿Cuál es la razón de este movimento?
Nuevo convenio entre el club y el Consistorio de la ciudad
n, A.
El Ayuntamiento de Oviedo y el Real Oviedo firmaron ayer un convenio que compensa al club por las obras de adecuación realizadas en la cubierta de los fondos Norte y Sur del Tartiere. El acuerdo, rubricado por Nacho Cuesta, concejal de Edificios y Patrimonio, y Martín Peláez, presidente del club carbayón, supone una subvención cercana a los 150.000 euros para la entidad de la capital del Principado. Los informes técnicos municipales avalan que los trabajos fueron necesarios para instalar los nuevos videomarcadores, aunque no urgentes en términos estructurales.
Las actuaciones, ejecutadas correctamente y con certificación final, forman parte del primer tramo de una reforma más amplia que el estadio necesitará afrontar en el futuro.
