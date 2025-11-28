Bailly ya se entrena, a un día de medirse al Atlético de Madrid

El Oviedo realizó ayer su penúltima sesión de entrenamientos antes de enfrentarse al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (mañana, 21 horas). La buena noticia es que Carrión recupera a Bailly, que no se había entrenado anteayer por unas molestias musculares, aunque parece que todo se ha quedado en un susto para el central. Chaira, que está sancionado tras la roja que vio en el partido ante el Rayo Vallecano, no podrá viajar, y Brandon Domingues sigue tratándose de sus molestias junto a Javi López, lesionado. Carrión está obligado ahora a hacer cambios en su ataque dada la sanción de Ilyas para medirse al Atleti, que ganó al Inter en Champions. Esta mañana, el técnico catalán hablará en rueda de prensa antes de la última sesión de entrenamientos.