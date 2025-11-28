La defensa de Carrión de uno de sus futbolistas más cuestionados: "Es diferencial, de los mejores de la Liga en algunas cosas, pero...."

A pesar de la situación liguera, con el Oviedo último, Luis Carrión encara el duelo del Metropolitano pleno de confianza en los suyos. Es la tónica desde que asumiera el mando. Pero la victoria es necesaria para que llegue por fin la reacción.

La plantilla. “Hay jugadores con las molestias típicas del esfuerzo. La lesión de Javi es una pena pero estamos preparados para un recambio”.

Trabajo mental con Rahim. “El trabajo con Rahim es previo, no puedes ponerte con él porque tenga más posibilidades de jugar,. Me da la impresión de que es un tío fuerte, no me da la impresión de altibajos. Está centrado y mentalizado, he tomado la decisión de que juegue otro pero si tiene la oportunidad seguro que juega bien”.

Pasar el trago. “No estamos en situación de elegir los partidos en los que vamos a competir. Vamos a hacer un gran partido. Como el otro día contra el Rayo. Son un gran equipo, somos capaces de competir contra cualquiera. Vamos pensando en competir y con respeto al rival pero a ganar”.

Mejoría sin resultados. “Lo hablaba con jugadores, hemos hecho suficiente como para tener más puntos. Pero no ha sido así, así que no podemos lamentarnos. Queremos ganar, hemos trabajando muy bien desde el parón y estamos preparados para competir”.

Hassan, su situación. “Hablo con él mucho y seguiré haciéndolo, independientemente de que juegue más o menos. Es diferencial, de los mejores de la Liga en algunas cosas, pero lo que queremos es que rinda de la mejor manera. Puede hacer muchas más cosas de las que hace. Es un portento físico, con un uno contra uno espectacular. Ha participado menos, hemos rendido bien y para nosotros es uno más en el equipo”.

Suplencia del francés. “La mayoría de decisiones son culpa mía, de nadie más. Trato de que todos los jugadores den su mejor vesión para que el equipo sea mejor. Es especial, tiene algo que los demás no tienes. Pero queremos trabajar con él para que dé más. Con los que han jugado menos, como Forés, hablo más. Todos nos pueden dar. Hablo con todos de forma individual. Para cuando salgan estén preparados”.

La baja de Chaira. “Barajamos varias cosas, diferentes situaciones. Tenemos varias opciones. Pensamos en los que inician y los que salen luego. Nos están faltando por entendimiento del final de los partidos la mejora en los últimos minutos”.

Cazorla. “Los buenos, al prao. Santi es el mejor”.

Calendario. “Ellos son muy buen equipo, 22 jugadores serían titulares en casi todos los equipos. Pero no miramos el calendario, tampoco ellos. Son responsables para no pensar en lo que pasará. Pensamos en el once que pueden sacar, con la gente que no jugó tanto quizás, y tratar de acertar en lo que pasará. Que pase lo que nosotros queremos”.

El estilo de juego. “He visto todos los partidos del Atlético y cuando se le han metido atrás han perdido. Tocará por momentos bloque bajo, es normal. Es de los mejores rivales, pero trabajamos en lo que es mejor para ganar. Hicimos partidos para ganar, eso no sirve de nada. Vamos pensando en un buen partido para ganar. Estamos siendo competitivos, ante rivales buenos, por ejemplo el Athletic fuera. Vamos contra un rival duro y vamos a hacerlo bien”.

Respaldo del presidente. “Se agradece. Mi sensación desde que llegue es que los tres partidos del Tartiere ha sido un ambiente espectacular, la gente en pie valorando el esfuerzo. Podía ser más complicado por la situación pero hay apoyo a los jugadores. Vamos juntos club y yo. Me siento querido por la calle. Hay que ganar, hay que competir cada balón, ser valientes e ir a ganar. Que salgamos de esta situación con el apoyo de todo el mundo. Me siento acompañado en general”.