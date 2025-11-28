Simeone no se fía del colista: «El Oviedo tiene un perfil bastante valiente»

Diego Pablo Simeone no se fía de la presunta endeblez de un Oviedo colista de cara a la cita de esta noche. «Esperemos poder hacer un partido importante ante el Oviedo», proclamó el técnico, que no se detiene a pensar en si el Atlético es el equipo más en forma en la actualidad, con 6 triunfos consecutivos. «Vivimos el día a día, el partido a partido y nos vamos a enfrentar a un equipo que ha crecido en estos últimos partidos con la llegada de su nuevo entrenador con un perfil bastante valiente», advirtió el entrenador argentino.

«No me imagino otra situación de cómo han competido, como en los dos últimos partidos en Bilbao y contra el Rayo Vallecano, que compitieron muy bien. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño», continuó Simeone, que insiste en las «situaciones a mejorar» con sus jugadores a través del vídeo para «aprovechar el poco tiempo que se tiene de partido a partido». n