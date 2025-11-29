El aviso de Carrión tras la derrota ante el Atlético: "Tenemos que ser más prácticos"

Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo, valoró en la sala de prensa del Riyadh Air Metropolitano la derrota azul ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone (2-0). Estas fueron sus palabras.

Análisis del partido

"En el inicio estábamos bien ubicados, ellos haciendo salidas cortas. Luego hemos sido demasiado temerosos en la presión, sobre todo en su banda derecha, que no tenían a nadie. Intentábamos ajustar la presión. Se ha dado una sensación de mucho dominio por su parte. Aun así tuvimos alguna llegada, pero no fue una buena primera parte. Los goles son evitables y son situaciones que seguimos trabajando".

Segunda parte

"En la segunda parte, con más atrevimiento en la presión, fuimos más valientes. Tuvimos alguna ocasión y alguna llegada. Fuimos poco prácticos en alguna finalización. Tenemos que seguir y pensar en el viernes, que es un partido clave para nosotros".

"Teníamos convicción de que podíamos generar más situaciones de ataque y que íbamos a ser más valientes. En la segunda parte lo hemos sido, son muy buen equipo. Tenemos que limpiar la cabeza. Hemos hecho cosas bien para tener más puntos, no ha sido así, y nos vemos capaces de ganar al Mallorca y sumar tres puntos que tanto necesitamos".

La afición

"Doy las gracias por todo lo que vivimos en cada desplazamiento. El viernes tenemos que ser jugadores fuertes en el campo y en la grada. Tenemos que juntarnos todos para ganar ese partido, va a ser importantísimo. El viernes, cuando acabe el partido, estaremos todos muy contentos y cambiará esta dinámica".

Siguiente partido ante el Mallorca y asuntos por mejorar

"Es un partido importantísimo para nuestro presente cercano en Primera. Si ganamos nos veremos de otra manera. Nos podremos acercar a esos puestos y nos pondremos en una situación óptima. Daremos todo lo que tenemos".

"Estamos bien en la parte defensiva. Somos un equipo que necesita demasiadas acciones de calidad para generar una acción de gol. El Barcelona, por ejemplo, nos ganó con tres centros laterales. Necesitamos demasiadas cosas para hacer una ocasión de gol; tenemos que ser más prácticos. No puede ser volver a iniciar esa ventaja para tener un jugador más. Eso lo tenemos que cambiar. Contra el Rayo fuimos más prácticos, pero hay que mejorar. La mayoría de goles en Primera son tras menos de tres pases y en estrategia. Hay que mejorar en eso. Quiero que seamos más agresivos en lo ofensivo".

El Atlético

"El Atlético es un equipazo, con un gran entrenador y dos onces muy buenos. Es un equipo trabajado que hace cosas diferentes. Es candidato a todo".