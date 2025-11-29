Cholo Simeone, tras vencer al Oviedo: "Hicieron muy pocas situaciones de ataque en la primera parte"

El Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró la victoria de su equipo ante el Oviedo (2-0) en la sala de prensa. Estas fueron sus declaraciones.

Pubil

"Está trabajando con mucha ilusión y compromiso. Le hemos dado minutos y los está aprovechando. Ojalá pueda seguir creciendo, porque es importante para él".

Momento del equipo

"No me detengo en si vivimos el mejor momento. El fútbol siempre es el ahora. Necesitamos mejorar y mantener regularidad que es lo más difícil en este torneo, que es muy largo y muy duro. Atravesamos un buen momento, el grupo compite bien, hoy entraron siete jugadores diferentes y el arranque fue muy bueno. El equipo fue agresivo, intenso, se puso en ventaja...Ese es el camino a seguir".

Los cambios y el siguiente partido

"Lo hice pensando en cómo poder ganar el partido con la gente que mejor podía responder. El primer tiempo fue muy bueno, el Oviedo no tuvo casi situaciones de ataque y nosotros, por izquierda, generamos mucho peligro. Me pone contento por los chicos que tienen menos minutos".

"Hemos ganado un partido que teníamos que ganar. Ahora tenemos un rival muy duro (el Barcelona), con jugadores diferenciales"

El Atlético se adelanta siempre

"No le doy importancia a adelantarme siempre en los partidos, eso no te da un título".

Sorloth

"Entenderías que se desilusione si no juega ante el Barcelona. Todos quieren jugar".