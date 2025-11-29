El oviedismo toma Madrid: "A ver si sacamos algo ante el Atlético"
Miles de seguidores oviedistas acudirán esta noche al estadio del Atlético de Madrid
Espicha de la peña El Furacu, con 70 personas
El oviedismo toma Madrid. El Real Oviedo juega esta noche ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano (21.00 horas) y miles de aficionados carbayones estarán en la grada apoyando a los de Luis Carrión. En la capital española viven más de 35.000 asturianos, muchos de ellos seguidores del Oviedo, por lo que este sábado es una fecha señalada en una ciudad en la que existen dos peñas carbayonas: Azul Madrid y El Furacu.
Esta última organizó esta tarde una comida previa al partido, en su local de la zona de Chamartín, a la que acudieron unas 70 personas. “Es nuestro quinto aniversario y nos hemos juntado muchos. Hay un gran ambiente para apoyar al Oviedo y sacar algo ante el Atlético”, asegura Diego Camporro, presidente de la peña.
Los aficionados se desplazarán después en autobús a la plaza de Céfiro, donde dos horas antes del encuentro hay convocada una quedada de seguidores azules. Se espera que en el estadio del Atlético de Madrid haya alrededor de 2.000 oviedistas.
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- La aldea asturiana de las 23 curvas que te llevan al cielo: un mini Alpe situado a 800 metros de altitud con casas de piedra y hórreos
- Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año