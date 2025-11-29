El oviedismo toma Madrid: "A ver si sacamos algo ante el Atlético"

El oviedismo toma Madrid. El Real Oviedo juega esta noche ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano (21.00 horas) y miles de aficionados carbayones estarán en la grada apoyando a los de Luis Carrión. En la capital española viven más de 35.000 asturianos, muchos de ellos seguidores del Oviedo, por lo que este sábado es una fecha señalada en una ciudad en la que existen dos peñas carbayonas: Azul Madrid y El Furacu.

Esta última organizó esta tarde una comida previa al partido, en su local de la zona de Chamartín, a la que acudieron unas 70 personas. “Es nuestro quinto aniversario y nos hemos juntado muchos. Hay un gran ambiente para apoyar al Oviedo y sacar algo ante el Atlético”, asegura Diego Camporro, presidente de la peña.

Los aficionados se desplazarán después en autobús a la plaza de Céfiro, donde dos horas antes del encuentro hay convocada una quedada de seguidores azules. Se espera que en el estadio del Atlético de Madrid haya alrededor de 2.000 oviedistas.