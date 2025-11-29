El Oviedo de Cazorla desafía a Simeone: así llegan los azules y este es el posible once de Carrión

Con Santi Cazorla a los mandos y con la ambición por bandera. De esta guisa se presenta el Real Oviedo en el Metropolitano para reencontrarse con un viejo conocido, un Atlético de Madrid que, de la mano de Simeone, aspira a todo esta temporada. Viene de ganar al Inter en la Champions y el martes se enfrentará al Barça en partido de Liga adelantado por la Supercopa, así que pocos en el entorno atlético ponen el foco en el Oviedo. De esa circunstancia del calendario quiere el equipo de Carrión sacar rédito esta noche, 21.00 horas, para, de una vez por todas, dejar atrás las victorias morales y de sensaciones y abrazar ahora sí un resultado que ayude en la ardua misión de tocar tierra firme.

El del Metropolitano es uno de esos escenarios en los que cuando uno hace cálculos no espera nada positivo. Dicho a las claras: es un partido que se puede perder. Pero la situación liguera no invita a elegir dónde poner los esfuerzos, así lo ha explicado Carrión. El colista ve en cada escenario una oportunidad para abandonar la cola. Da igual que sea ante uno de los equipos más fuertes de Europa.

Así que el Oviedo llega al choque con una propuesta valiente. Queda por ver si es efectiva. Experiencia como la vivida ante Osasuna o Rayo invitan a pensar en que el triunfo está cerca. Otras como la de San Mamés arrojan más dudas. El caso es que Carrión manda seguir adelante, insistir una y otra vez en el estilo. Cree que solo así se puede salir del túnel. Parece, pues, Carrión decidido a mantener el estilo y los nombres. Aunque quiso dar pistas en la sala de prensa sí ha confirmado algo que ya se sabía: cuando la salud acompañe, Santi Cazorla será titular. "Los mejores, al ‘prao’. Y Santi es el mejor", ofreció el entrenador como explicación.

Con Carmo recuperado para la zaga, las dudas esta semana residen en la línea de medias puntas, en quién suplirá al sancionado Chaira y en ver si mantiene el entrenador la solución de Viñas en un costado en busca de más remate. Para la primera misión, Brekalo y Hassan parecen los candidatos ideales.

El once por el que podría apostar esta noche Carrión es el formado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Rahim; Colombatto, Dendoncker; Fede Viñas, Santi Cazorla, Brekalo; Rondón. Completan la lista de 23, de la que se han caído el lesionado Javi López y el sancionado Chaira pero vuelve recuperado Ovie: Moldovan, Lucas, Luengo, Bailly, Calvo, Sibo, Ilic, Reina, Agudín, Ovie Ejaria, Hassan y Álex Forés.

El Atlético, en forma

Tras un inicio con algunas dudas, el equipo de Simeone ha enderezado el rumbo tras la ambiciosa apuesta en forma de fichajes del pasado verano. Va camino de un mes de noviembre redondo y acude a la cita ante el Oviedo con la confianza por las nubes tras derrotar al Inter en su estadio y acercarse al top 8 de la Champions.

La cercanía del esfuerzo ante los italianos y la proximidad con el siguiente choque, este próximo martes en el Nou Camp, podría llevar a Simeone a dar descanso a algunos actores principales como Giménez, Barrios o Julián Álvarez, aunque el técnico no ha despejado las dudas. "Da igual, tienen 22 jugadores que serían titulares en casi todos los equipos de Primera", reflexionó un Carrión que desconfía de esa presunta relajación.