Cazorla llama a la reacción del vestuario: "Nos toca a los jugadores dar un paso más"

Cuando el partido ya se dirigía a un destino inevitable, Luis Carrión decidió guardar algunos minutos a Santi Cazorla, símbolo de este equipo y hoy por hoy elemento imprescindible para aportar luz al juego de ataque. No es novedad, pero el Metropolitano le tributó al capitán del Oviedo una calurosa ovación en reconocimiento a todo lo que ha logrado el de Llanera en el mundo del fútbol. Competitivo como pcoso, Cazorla agradecía al final del choque el gesto del estadio colchonero pero confesaba que "allá donde voy me demuestran cariño, y estoy muy agradecido. Ya he dicho que es el mayor regalo que me llevaré el día que me retire. Pero por encima de eso, siempre quiero que gane mi equipo; es lo único que me importa".

Para Cazorla, el choque del Metropolitano puede dividirse en dos partes muy diferentes. "Hemos salido con demasiado respeto en la primera parte. El Atlético se ha encontrado con dos goles; y creo que podíamos haber hecho algo más. En el descanso hemos hablado de dar un paso adelante, de ser valientes: si perdemos, perder, pero yendo a por el partido. En la segunda parte hemos mejorado, hemos controlado más, pero ya era tarde. Hemos tirado un poco la primera parte por demasiado respeto al rival", analiza Santi con sinceridad.

Carrión lanzó el primer mensaje, hay que mirar ya al choque ante el Mallorca, y el capitán recoge el castigo. Eso sí, todos huyen de la palabra final. Pero la importancia de los tres puntos es máxima. "Es muy pronto aún, pero el equipo necesita una victoria, sobre todo para ganar confianza, para liberarse un poco también de los resultados. Con nuestra gente tenemos que empezar a sumar de tres, y más ante un rival que está en la zona baja como es el Mallorca", considera el de Llanera, que cita las claves para que todo vaya a mejor: "Tenemos que ser más agresivos. Llegamos a tres cuartos del campo rival, pero luego no acaba en nada. Hemos tenido alguna ocasión de segundas jugadas: la mía, la de Fede (Viñas), alguna de Rondón… pero hay que ser más efectivos. Llevamos pocos goles a favor y eso tiene que cambiar ya".

Y para ganar al Mallorca, Cazorla pide un paso adelante a la caseta: "La unidad por parte de la afición siempre está; ahora toca dar un paso más los jugadores en el campo, unirse en el vestuario y saber que lo que estamos haciendo no nos está dando para ganar partidos. Hay que tener más acierto en las dos áreas".

Molestias físicas

Los dos últimos choques, aunque con un saldo pobre de 1 punto de 6, han permitido al menos ver otra vez brillar a Santi Cazorla. Atrás parece quedar la lesión, aunque el internacional sigue arrastrando algunas molestias. "La rodilla todavía está con algo de dolor. En esa ocasión que tuve, si no hubiera tenido esa molestia quizá podría haber rematado de otra manera, porque la cabeza aún no la tengo del todo libre. Pero estoy contento: físicamente me voy encontrando cada día mejor y eso es lo que quiero, ayudar al equipo en todo lo que pueda".