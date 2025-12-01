Buenas noticias en el regreso a los entrenamientos del Oviedo: uno de los tocados estará ante el Mallorca

El Oviedo regresó ayer a los entrenamientos en El Requexón tras el día libre concedido por Carrión a la vuelta del viaje a Madrid con un 2-0 en contra. En la mente de los futbolistas, el choque del viernes, 21.00 horas, ante el Mallorca en el Carlos Tartiere, una cita que desde la derrota en el Metropolitano está marcada en rojo en el calendario de Carrión y sus hombres. Para el choque ante el conjunto bermellón, recupera el entrenador a Ilyas Chaira. El marroquí fue expulsado contra el Rayo Vallecano y cumplió sanción ante el Atleti. Ahora es una alternativa a volver al once: Hassan fue su reemplazo en esta ocasión. La mejor noticia en el primer entrenamiento de la semana fue comprobar que David Carmo está en condiciones tras ser suplido en la segunda mitad del choque del sábado. Se temía por una lesión, pero ayer sí pudo entrenarse con el resto de compañeros así que apunta a estar apto ante el Mallorca.

Los que se quedaron en el gimnasio por precaución fueron Cazorla, Ovie Ejaria, Moldovan y Fede Viñas, además de los lesionados Javi López y Brandon Domingues. El equipo se entrenará a lo largo de toda la semana en El Requexón a partir de las 10.30 horas para preparar con mimo un partido que puede marcar un punto de inflexión en la segunda aventura de Carrión en Oviedo. De ganar, los azules se meten en la pelea por la salvación; de no hacerlo, crecerán los problemas.