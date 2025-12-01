El Levante despide a Calero y quiere a Luis García Plaza de técnico

El técnico Julián Calero ha sido destituido como entrenador del Levante, ha confirmado el club valenciano, una decisión tomada solo un día después de la derrota ante el Athletic Club en el Ciutat de València (0-2), y Vicente Iborra y Álvaro del Moral, técnico del filial, tomarán el mando del equipo de manera interina. El deseado para entrenar al equipo es Luis García Plaza, con experiencia en la máxima categoría, que se piensa la oferta. "El Consejo de Administración del Levante UD y la Dirección Deportiva han acordado la no continuidad de Julián Calero como entrenador del primer equipo masculino", señaló en un comunicado. "Julián, formas parte de la historia del Levante UD y esta siempre será tu casa", explicó el Levante.